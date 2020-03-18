Київрада розробляє план запуску метро з обмеженнями

Фото: метро Києва (РБК-Україна)

Чиновники вважають, що метро має перевозити працівників важливих підприємств

Через карантин у Києві місцева влада розробляє план запуску метро з обмеженнями. Про це в Facebook заявив секретар Київради Володимир Прокопів.

За його словами, непрацюючий метрополітен доставляє багато проблем жителям Києва.

"Депутатський корпус зараз розробляє спецзаходи, які повинні бути введені для того, щоб метро в обмеженому режимы, але все-таки запрацювало. Для цього потрібно буде просити Кабмін внести зміни до постанови", - заявив Прокопів.



Про метрополітен Кияни! Ми чуємо ваші скарги щодо закриття метро. Непрацюючий метрополітен – величезна проблема для міста. Але київська влада змушена виконувати постанову Кабінету міністрів. Особисто я проти того, щоб метрополітен був повністю закритим. Зараз разом із колегами ми напрацьовуємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями. Метрополітен повинен обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста. У столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів та медсестер київських лікарень доїжджають на роботу із сусідніх областей. Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Через це ми також розробляємо програму для Київпастрансу, аби місто змогло забезпечити підвіз цих людей на роботу і з роботи. #Прокопів #київрада #менджерстолиці #карантин #метро #київ Опубліковано Володимир Прокопів Середа, 18 березня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення уряду про закриття метрополітенів не мінятимуть. Він також зазначив, що завдання уряду - максимально обмежити скупчення великої кількості людей.

Метро в Києві закрили з 23:00 17 березня. При цьому наземний міський транспорт продовжив працювати, але введені обмеження на число пасажирів - не більш 10. Частотність рейсів при цьому збільшувати не планують, за дотриманням норми про кількість пасажирів буде стежити поліція. Крім того, до громадського транспорту не пускатимуть пасажирів без масок.





