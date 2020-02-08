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Видача паспортів відбуватиметься по-новому: чого чекати українцям

STYLERЖиття    08.02.2020 - 14:05
Видача паспортів відбуватиметься по-новому: чого чекати українцям
Видача паспортів відбуватиметься по-новому

Нова послуга буде доступна вже в цьому році

З 2020 року видача паспортів відбуватиметься не так, як раніше. Отримання державного документа та ідентифікаційного коду зараз є окремими процедурами.

Підліткам та їх батькам треба двічі збирати документи, тому про оптимізацію процесу та трансформації послуги думали давно, передає "Міністерство цифрової трансформації України".

Нова послуга ID-14 буде доступна вже в цьому році. Тепер 14-річні громадяни України будуть отримувати паспорт та ідентифікаційний код одночасно. Для цього потрібно особисто звернутися в територіальний підрозділ Державної міграційної служби або в Центр надання адміністративних послуг за місцем проживання.

Послугу варто оформити не пізніше ніж через місяць після досягнення 14 років. ID-карту можна буде отримати протягом 20 робочих днів (для усіх, хто отримує паспорт громадянина України вперше - безкоштовно).

Також істотним плюсом є те, що можна не отримувати окремий папірець з ідентифікаційним кодом.

Видача паспортів відбуватиметься по-новому: чого чекати українцямВидача паспортів відбуватиметься по-новому

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