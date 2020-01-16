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Президент затвердив строки проведення призовів в армію в 2020

Новини » Політика     16.01.2020 - 12:21
Президент затвердив строки проведення призовів в армію в 2020
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент підписав указ про призов в армію з 18 років

Президент України Володимир Зеленський видав наказ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році. Про це йдеться в указі президента.

Таким чином, президент видав наказ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені строки строкової військової служби та інших: у квітні - червні 2020 року; у жовтні - грудні 2020 року.

Названі строки проведення чергових призовів українців на строкову військову службу: y квітні - червні 2020 року; y жовтні - грудні 2020 року.

Крім того, в цьому указі йдеться, що призов до армії починається з 18 років.

Нагадаємо, 29 грудня в Україні завершився осінній призов громадян на строкову військову службу. В цілому на строкову військову службу були призвані 15 тис. 200 хлопців, з яких, як і передбачалося, 9 тис. поповнять військові частини Збройних сил України.

Термін служби в армії становить 18 місяців для призовників, які не мають вищої освіти та 12 місяців для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра.

Додамо, що у 2018 році під час осіннього призову в армійські лави планували залучити майже 18 тисяч осіб.

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