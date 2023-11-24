"Спасибо за мою малышку". Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой (фото)
42-летняя американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон поделилась со своими поклонниками радостной новостью: она стала мамой во второй раз. Соответствующая фотография появилась в ее микроблоге.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой
Самая известная блондинка опубликовала фото - детский розовый костюм и игрушку-зайку.
"Спасибо за мою малышку", - написала знаменитость.
Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз (фото: instagram.com/parishilton)
Реакция фанатов
Поклонники звезды поздравляють своего кумира с пополнением в семействе.
- Аааааааа, прекрасные новости
- Так рада за тебя! Девочка
- У Феникса появилась младшая сестричка? Очень счастлива за тебя
- Это лучшая новость ко Дню благодарения
К слову, пока Пэрис имя дочери не раскрывает.
Пользователи гадают, когда раскроется интрига. На детском костюме есть надпись "Лондон". Некоторые предположили, что актриса выбрала для малышки именно такое необычное имя.
Напомним, в январе прошлого года у Хилтон и ее мужа, предпринимателя Картера Реума родился сын Феникс.
Пэрис Хилтон с сыном Фениксом (фото: instagram.com/parishilton)
Мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери.
Однако известно, что дизайнер очень хотела иметь дочь. В период пандемии она даже заморозила 20 эмбрионов, но они все оказались мальчиками.
Несмотря на это, артистка не сдалась, сделала еще одну попытку и достигла своей цели. Как и в первый раз, ребенка вынашивала суррогатная мать.
Недавно Пэрис Хилтон показала, как празднует вторую годовщину с любимым.
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