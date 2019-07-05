ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Привезіть камінчик: Зеленський з Богданом прокотилися на Ніагарський водоспад (фото)

STYLERЖиття    05.07.2019 - 09:56
Привезіть камінчик: Зеленський з Богданом прокотилися на Ніагарський водоспад (фото)
Зеленський відвідав Ніагарський водоспад (Колаж РБК-Україна)

Фото Зеленського та Богдана викликало неоднозначну реакцію в мережі

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Канаді, після всіх запланованих офіційних заходів, вирішив трохи відпочити. Разом з главою свого Офісу і дружиною він відвідав Ніагарський водоспад. Відповідне фото з'явилося на сторінці Андрія Богдана в соціальній мережі Facebook.

На знімку, який зроблений в Ніагара-Фолс біля Ніагарського водоспаду, зображений Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та голова Офісу президента Андрій Богдан.

Привезіть камінчик: Зеленський з Богданом прокотилися на Ніагарський водоспад (фото)

Скріншот фото (facebook.com/Андрій Богдан)

Користувачі мережі неоднозначно сприйняли фотографію. Деякі пораділи, що новообраний президент України знаходить час для відпочинку, що повинно позитивно позначитися на його самопочутті. А деякі категорично розкритикували Зеленського і висловили думку, що в той час, коли гинуть українські військові, виставляти такі фотографії – недоречно.

  • Привезіть презентик, камінчик. Спасибі!
  • Серйозне досягнення української дипломатії.
  • Обережно там, панове!
  • Поки на Донбасі гинуть українці, ви їздите по світу, роблячи безглузді заяви, забувши, що у вашій країні війна! Дивовижні люди! Бажаю вам появи у ваших душах совісті!
  • Набирайтеся сил! У вас дуже багато справ!
  • Атмосферне фото!
  • Сім'я! Як не крути!
  • Круто! Пишаюся нашим президентом, першої леді і всією командою!
  • Всі на виїзді, хто залишився за головного?

Привезіть камінчик: Зеленський з Богданом прокотилися на Ніагарський водоспад (фото)Привезіть камінчик: Зеленський з Богданом прокотилися на Ніагарський водоспад (фото)Привезіть камінчик: Зеленський з Богданом прокотилися на Ніагарський водоспад (фото)Привезіть камінчик: Зеленський з Богданом прокотилися на Ніагарський водоспад (фото)Привезіть камінчик: Зеленський з Богданом прокотилися на Ніагарський водоспад (фото)Привезіть камінчик: Зеленський з Богданом прокотилися на Ніагарський водоспад (фото)

Скріншот коментарів (facebook.com/Андрей Богдан)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Зеленська засмутила своїм образом в Канаді.

А також ми розповідали про те, що у Зеленського осоромилися через візит в Канаду.

Зеленський так нічого і не зробив для звільнення моряків, - ОПЗЖ У Зеленського осоромилися через візит до Канади: мережа підхопила "тролінг" (фото)
Новини України Володимир ЗеленськийЕлена ЗеленскаяАндрій Богдан
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся