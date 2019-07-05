Привезіть камінчик: Зеленський з Богданом прокотилися на Ніагарський водоспад (фото)

Фото Зеленського та Богдана викликало неоднозначну реакцію в мережі
Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Канаді, після всіх запланованих офіційних заходів, вирішив трохи відпочити. Разом з главою свого Офісу і дружиною він відвідав Ніагарський водоспад. Відповідне фото з'явилося на сторінці Андрія Богдана в соціальній мережі Facebook.
На знімку, який зроблений в Ніагара-Фолс біля Ніагарського водоспаду, зображений Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та голова Офісу президента Андрій Богдан.
Скріншот фото (facebook.com/Андрій Богдан)
Користувачі мережі неоднозначно сприйняли фотографію. Деякі пораділи, що новообраний президент України знаходить час для відпочинку, що повинно позитивно позначитися на його самопочутті. А деякі категорично розкритикували Зеленського і висловили думку, що в той час, коли гинуть українські військові, виставляти такі фотографії – недоречно.
Скріншот коментарів (facebook.com/Андрей Богдан)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Зеленська засмутила своїм образом в Канаді.
А також ми розповідали про те, що у Зеленського осоромилися через візит в Канаду.