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Олена Зеленська поїхала з чоловіком до Канади: фанати знайшли в її образі ваду

STYLERЖиття    02.07.2019 - 20:21
Олена Зеленська поїхала з чоловіком до Канади: фанати знайшли в її образі ваду
Олена Зеленська (УНІАН)

У соціальних мережах Олена Зеленська піддалася критиці

Олена Зеленська, дружина новообраного президента України Володимира Зеленського, постійно знаходиться в зоні уваги фанатів, так як вона стала разом з чоловіком здійснювати офіційні візити в інші країни. Її вбрання активно обговорюється в соціальній мережі і деякі навіть знаходять вади, які піддаються критиці.

Не винятком став образ Олени Зеленської під час офіційного візиту до Канади. Вона розмістила на своїй сторінці в Instagram кілька фотографій і зазначила, що їй доведеться пережити дуже насичені дні.

Олена Зеленська поїхала з чоловіком до Канади: фанати знайшли в її образі ваду

Олена Зеленська в Торонто (instagram.com/olenazelenska_official)

"Прилетіли до Канади, завтрашній день обіцяє бути дуже насиченим цікавими зустрічами і корисними справами, а сьогодні трохи часу на прогулянку і вечерю. Спокійної ночі, Канада та доброго ранку, Україно!" - написала Зеленська на своїй сторінці.

На фотографії, яку вона розмістила на своїй сторінці – вона в довгому чорному комбінезоні спустилася разом з Володимиром Зеленським з літака. Гостей в Канаді зустрічали в українських національних костюмах, з квітами та хлібом-сіллю.

Олена Зеленська поїхала з чоловіком до Канади: фанати знайшли в її образі ваду

Олена Зеленська прилетіла з чоловіком в Канаду (instagram.com/olenazelenska_official)

А ось користувачі в коментарях, крім захоплених слів, відзначили, що в цій поїздці образ першої леді виглядав не по дрес-коду. Фанатів збентежило взуття Олени Зеленської – на ногах у першої леді були відкриті босоніжки. Вони написали, що на подібних заходах носок взуття повинен бути закритим і розкритикували вибір Зеленської.

Олена Зеленська поїхала з чоловіком до Канади: фанати знайшли в її образі вадуОлена Зеленська поїхала з чоловіком до Канади: фанати знайшли в її образі вадуОлена Зеленська поїхала з чоловіком до Канади: фанати знайшли в її образі вадуОлена Зеленська поїхала з чоловіком до Канади: фанати знайшли в її образі вадуОлена Зеленська поїхала з чоловіком до Канади: фанати знайшли в її образі ваду

Скріншот коментарів (instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Зеленська відверто розповіла про недоліки президента.

А також розповідали про те, що Зеленська підкорила Берлін незвичайним образом.

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