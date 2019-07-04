Соціолог назвав дату різкого падіння рейтингу Зеленського

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Медовий місяць нової влади закінчиться в лютому

Рейтинг президента Володимира Зеленського різко впаде вже в лютому 2020 року, якщо не буде конкретних дій, які поліпшать ситуацію в країні. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Як зазначив соціолог, українська, і не тільки, традиція давала 6-9 місяців "медового місяця" для нової влади. Однак уже рейтинг Петра Порошенка в 2014 році після набраних понад 50% у першому турі просів до 25-30% і стабілізувалася на цьому рівні на два роки.

"Ті, хто ситуативно проголосував за Порошенка, відійшли, а потім рейтинг залишався стабільним, аж до початку передвиборної кампанії, коли у гру включилися інші політики. Плюс почалися розчарування у діях", - нагадав Антипович.

При цьому директор Соціологічної групи "Рейтинг" вважає, що вимоги до Зеленського зараз ще вище, ніж до Порошенка в 2014 році.

"І його показник у 73% означає, що розчарування і падіння рейтингів просто неминучі. До того ж виборець сам змінився, час йде швидше, тому в Зеленського в кращому випадку півроку", - додав він.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня 2019 року, діяльністю президента Володимира Зеленського, який вступив на посаду 20 травня, задоволені 49% громадян України

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-24 червня, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу" Володимира Зеленського, яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.