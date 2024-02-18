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ПриватБанк запустил новую акцию, которая поможет украинцам экономить: детали

Воскресенье 18 февраля 2024 09:31
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ПриватБанк запустил новую акцию, которая поможет украинцам экономить: детали Что нужно знать о новой акции (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк объявил новую акцию для своих клиентов. Ее участники могут получать 3% кэшбэка за оплату услуг в салонах красоты, фитнес-залах, медицинских лабораториях и учреждениях. Ежемесячно можно экономить до 500 грн. Акция действует с 15 февраля по 15 мая 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

Что нужно знать об акции

Участником акции могут стать совершеннолетние клиенты из ИНН, имеющие карточку ПриватБанка.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно:

  • зарегистрироваться в акции любым способом - по предложению, поступившему в Приват24, на e-mail или в Viber, или же на странице акции
  • рассчитываться картой ПриватБанка (кроме Корпоративных карт)

Участникам акции ПриватБанк возвращает 3% от общей суммы расходов картами ПриватБанка (кроме Корпоративных карт) в салонах красоты, фитнес-залах, медицинских лабораториях и медицинских учреждениях из собственных или кредитных средств.

Максимальный кэшбек - 500 грн в месяц с учетом НДФЛ. Выплата кэшбэка производится на следующей неделе после оплаты. В банке также отмечают, что от вашего имени будут платить налоги за кешбэк.

Регистрация для участия в акции обязательна. Возврат кэшбэка происходит раз в неделю на карту "Универсальная" с лимитом или, если ее нет, на карту для выплат.

Отметим, что уже несколько тысяч украинцев зарегистрировались для участия в этой акции.

ПриватБанк запустил новую акцию, которая поможет украинцам экономить: деталиАкция будет действовать до 15 мая (скриншот)

Напомним, что ПриватБанк продлил до конца февраля акцию, которая предоставляет скидки при заправке в сети WOG. Она позволяет экономить до 1,5 грн. на литре горючего.

Ранее мы делились рейтингом банков за 2023 год, которые получили самые высокие прибыли.

Читайте также, что ПриватБанк продаст с аукциона 80 тысяч безнадежных кредитов украинцев.

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