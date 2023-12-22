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ПриватБанк приготовил приятный сюрприз к праздникам для клиентов: что известно

Пятница 22 декабря 2023 15:51
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ПриватБанк приготовил приятный сюрприз к праздникам для клиентов: что известно Водители смогут экономить на топливе при оплате картой от Привата (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк объявил о запуске новой акции, которая поможет экономить водителям на топливе при заправке в сети WOG. Специальные условия действуют с 19 декабря 2023 года по 31 января 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

Кто и как может принять участие в акции

Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, которые имеют карту Visa от ПриватБанка "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная) могут стать участниками акции.

Для того чтобы принять участие в акции:

  • заправьте авто на АЗС сети WOG любым горючим от 20 литров одним чеком
  • назовите свой номер телефона на кассе или покажите карту PRIDE
  • рассчитайтесь картой Visa от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная) удобным способом: на кассе АЗС, через сервис WOG PAY или терминал самообслуживания WOG PAY BOX
  • получите скидку на каждый литр топлива, который вы купили

Какую скидку будут получать водители

Скидка на АЗС сети WOG предоставляется при покупке от 20 до 125 литров горючего:

  • 1,5 грн - на литр бензина и дизеля
  • 1 грн - на литр газа

ПриватБанк приготовил приятный сюрприз к праздникам для клиентов: что известноАкция действует до 31 января 2024 года (скриншот)

Отметим, что для участия в акции не нужно регистрироваться. Также скидку можно использовать неограниченное количество раз.

Отметим, что акционные скидки от ПриватБанка добавляются к скидкам программы лояльности WOG.

Раньше мы писали о том, как получить кэшбэк за заправку автомобиля.

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