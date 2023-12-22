ПриватБанк приготовил приятный сюрприз к праздникам для клиентов: что известно

ПриватБанк объявил о запуске новой акции, которая поможет экономить водителям на топливе при заправке в сети WOG. Специальные условия действуют с 19 декабря 2023 года по 31 января 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка .

Кто и как может принять участие в акции

Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, которые имеют карту Visa от ПриватБанка "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная) могут стать участниками акции.

Для того чтобы принять участие в акции:

заправьте авто на АЗС сети WOG любым горючим от 20 литров одним чеком

назовите свой номер телефона на кассе или покажите карту PRIDE

рассчитайтесь картой Visa от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная) удобным способом: на кассе АЗС, через сервис WOG PAY или терминал самообслуживания WOG PAY BOX

получите скидку на каждый литр топлива, который вы купили

Какую скидку будут получать водители

Скидка на АЗС сети WOG предоставляется при покупке от 20 до 125 литров горючего:

1,5 грн - на литр бензина и дизеля

1 грн - на литр газа

Акция действует до 31 января 2024 года (скриншот)

Отметим, что для участия в акции не нужно регистрироваться. Также скидку можно использовать неограниченное количество раз.

Отметим, что акционные скидки от ПриватБанка добавляются к скидкам программы лояльности WOG.