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ПриватБанк запустив нову акцію, яка допоможе українцям економити: деталі

Неділя 18 лютого 2024 09:31
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ПриватБанк запустив нову акцію, яка допоможе українцям економити: деталі Що треба знати про нову акцію (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

ПриватБанк оголосив нову акцію для своїх клієнтів. Її учасники мають змогу отримувати 3% кешбеку за оплату послуг у салонах краси, фітнес-залах, медичних лабораторіях і закладах. Щомісячно можна економити до 500 грн. Акція діє з 15 лютого до 15 травня 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.

Що треба знати про акцію

Учасником акції можуть стати повнолітні клієнти з ІПН, які мають картку ПриватБанку.

Для того, що взяти участь в акції, потрібно:

  • зареєструватися в акції будь-яким способом - за пропозицією, що надійшла в Приват24, на e-mail або у Viber, або ж на сторінці акції
  • розраховуватися карткою ПриватБанку (крім Корпоративних карток)

Учасникам акції ПриватБанк повертає 3% від загальної суми витрат картками ПриватБанку (крім Корпоративних карток) у салонах краси, фітнес-залах, медичних лабораторіях і медичних закладах із власних або кредитних коштів.

Максимальний кешбек - 500 грн на місяць з урахуванням ПДФО. Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати. У банку також наголошують, що від вашого імені сплачуватимуть податки за кешбек.

Реєстрація для участі в акції є обов'язковою. Повернення кешбеку відбувається раз на тиждень на картку "Універсальна" з лімітом або, якщо її немає, на картку для виплат.

Зазначимо, що уже кілька тисяч українців зареєструвались для участі у цій акції.

ПриватБанк запустив нову акцію, яка допоможе українцям економити: деталіАкція діятиме до 15 травня (скриншот)

Нагадаємо, що ПриватБанк продовжив до кінця лютого акцію, яка надає знижки при заправці у мережі WOG. Вона дозволяє економити до 1,5 грн на літрі пального.

Раніше ми ділились рейтингом банків за 2023 рік, які отримали найвищі прибутки.

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