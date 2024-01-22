ПриватБанк продаст с аукциона 80 тысяч безнадежных кредитов украинцев

Государственный ПриватБанк выставил на платформе системы электронных торгов Минюста "СЕТАМ" права требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму 501,4 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным пресс-службы, портфель включает более 80 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов. Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные - по имеющейся информации в ПриватБанке.

Продажа долга будет производиться путем проведения электронных торгов. Минимальная цена продажи лота составляет 2,1% от начальной (стартовой) цены лота.

К участию в торгах будут допущены финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в ссуду и/или услуги по факторингу, сообщили в банке.

Продажа безнадежных кредитов

Напомним, в декабре ПриватБанк сообщил о намерении продать портфель суммой 500 млн гривен, который будет включать более 60 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые списаны за счет сформированных резервов.

Как отметили в пресс-службе, речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как "безнадежные". То есть в свое время банк предлагал этим клиентам программы реструктуризации, проводил работу по погашению задолженности, используя все инструменты, включая принудительное взыскание.

В 2020 году государственный ПриватБанк списал с баланса 38 млрд гривен неработающих кредитов (NPL), под которые было ранее сформировано 100% резервов.