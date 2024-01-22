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ПриватБанк продаст с аукциона 80 тысяч безнадежных кредитов украинцев

Украина, Понедельник 22 января 2024 10:44
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ПриватБанк продаст с аукциона 80 тысяч безнадежных кредитов украинцев Фото: ПриватБанк продаст коллекторам 80 тысяч кредитов украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк выставил на платформе системы электронных торгов Минюста "СЕТАМ" права требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму 501,4 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным пресс-службы, портфель включает более 80 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов. Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные - по имеющейся информации в ПриватБанке.

Продажа долга будет производиться путем проведения электронных торгов. Минимальная цена продажи лота составляет 2,1% от начальной (стартовой) цены лота.

К участию в торгах будут допущены финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в ссуду и/или услуги по факторингу, сообщили в банке.

Продажа безнадежных кредитов

Напомним, в декабре ПриватБанк сообщил о намерении продать портфель суммой 500 млн гривен, который будет включать более 60 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые списаны за счет сформированных резервов.

Как отметили в пресс-службе, речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как "безнадежные". То есть в свое время банк предлагал этим клиентам программы реструктуризации, проводил работу по погашению задолженности, используя все инструменты, включая принудительное взыскание.

В 2020 году государственный ПриватБанк списал с баланса 38 млрд гривен неработающих кредитов (NPL), под которые было ранее сформировано 100% резервов.

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ПриватБанк
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