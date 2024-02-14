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Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг за 2023 год

Украина, Среда 14 февраля 2024 08:57
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Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг за 2023 год Фото: рейтинг прибыльности банков возглавил ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за 2023 год получили 86,545 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 37,765 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором и третьем местах государственные Укрэксимбанк (5,217 млрд гривен) и Сенс Банк (5,039 млрд гривен), на четвертом - банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 4,781 млрд гривен, на пятом государственный Ощадбанк 4,752 млрд гривен.

Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг за 2023 год

По данным НБУ, 56 из 63 банков получили прибыль на сумму 86,790 млрд гривен, а семь банков показали убытки на 254 млн гривен. Самый большой убыток показал Правэкс-Банк - 93 млн гривен.

Прибыль банков в 2023 году

Напомним, в Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% уже в 2023 году. В последующие годы, начиная с 2024 года, будет ставка 25%.

В декабре 2023 года банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке в 50%.

Только за декабрь банки уплатили 47,3 млрд гривен налога, что существенно снизило прибыльность банков по итогам года.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).

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