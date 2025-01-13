Притула откровенно рассказал об отношениях с женой: "Могу сказать одним предложением"

Сергей Притула, который недавно показался с Залужным , на этот раз высказался об отношениях с женой Екатериной.

Что по этому поводу сказал известный волонтер и шоумен, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram .

Притула высказался о своем браке

Заговорить о личной жизни звезда решился по особому случаю - свой день рождения празднует его любимая. Поэтому в соцсетях Сергей обнародовал романтический пост, в котором поделился признаниями.

"Пусть жизнь будет богатой на положительные эмоции и яркие цвета, как на этом фото! Все ребята нашей семьи благодарят тебя за ежедневную заботу и большое любящее сердце", - написал Притула.

"А о наших отношениях могу сказать одним предложением. Лучшее что могло случиться в моей жизни - случилось. Люблю! Будь нам всем здорова и счастлива" - также отметил он.

Кроме того, бывший ведущий обнародовал снимок, где его избранница позирует вместе с двумя дочерьми. Кадр, как можно понять, был сделан в столице на Пейзажной аллее.

Жена Сергея Притулы с дочерьми (фото: instagram.com/siriy_ua)

Реакция сети

Коллеги и поклонники присоединяются к поздравлениям и оставляют в комментариях немало приятных слов для Екатерины. Вот некоторые их реакции:

"Поздравляем с днем рождения красивую, умную жену и маму!"

"Как искренне! Поздравления имениннице!"

"Поздравляю! Искренние поздравления! Берегите друг друга!"

"Искренние поздравления имениннице!"

"Желаю вашей семье всех благ, здоровья и мира!"

"Здоровья и вдохновения! С именинницей вас!"

"Искренне поздравляем красавицу Катюшу с днем рождения!"

Семья Сергея Притулы (фото: instagram.com/kateryna__prytula)

Что известно о личной жизни Сергея Притулы

Брак с Екатериной Сопельник для него является вторым. Будущие влюбленные познакомились на работе. И сначала их не связывало ничего, кроме рабочих отношений. Однако после развода Сергея будущая пара начала отношения, которые не афишировала вплоть до свадебной церемонии. Влюбленные поженились в 2015 году.

Избранница Сергея родом из Донецка. В свое время она работала администратором на "Новом канале", а позже - продюсером в "Подъеме". Также Сопельник помогала Притуле над проектом "Варьяты", которым тот ранее занимался. В браке у влюбленных родилось двое дочерей - Соломия и Стефания.

Семья Сергея Притулы (фото: instagram.com/kateryna__prytula)

Также Сергей имеет сына Дмитрия от своего первого брака с женщиной по имени Юлия. С ней звезда познакомился в 2007 году в Тернополе, и бывшие влюбленные довольно быстро пошли под венец. В 2008-м у них родился сын.

В своих прошлых комментариях и интервью Притула говорил о том, что сперва не был хорошим отцом для сына, поскольку пропустил первые годы его жизни. Брак начал быстро давать трещины, но причины разрыва шоумен уточнять не стал. Просто в один момент оба поняли, что им лучше идти отдельными путями, а не вместе.

Сергей Притула с сыном (фото: instagram.com/siriy_ua)

Дмитрий, старший сын экс-возлюбленных, нормально воспринял эту новость. Сейчас он общается со своими младшими сестрами и принял новую жену отца. Сергей, в свою очередь, также смог наладить коммуникацию с мужем Юлии.