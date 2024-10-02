Притула показал редкое фото с 16-летним сыном

Сегодня, 2 октября, старший сын волонтера и телеведущего Сергея Притулы Дмитрий отмечает 16-летие. По этому случаю шоумен нежно обратился к своему отпрыску.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

"Дмитрию сегодня 16. Совсем взрослый стал. Надежнее. Ответственнее. С ним ужасно интересно проводить время в общении", - сообщил в соцсетях Притула.

Он добавил: если бы был чемпионат мира по лучшим старшим братьям, то Дмитрий занял бы все призовые места сам.

"Чтобы здоровый был и не растерял, а приумножил все лучшее, что есть в твоем большом сердце! С Днем рождения, сын! Поздравляем и крепко обнимаем! С любовью, все Приюты мира + технический отдел фонда", - подытожил волонтер.

Сергей Притула с сыном (фото: instagram.com/siriy_ru)

Напомним, парень родился в первом браке телеведущего с женщиной по имени Юлия. Пара познакомилась в 2007 году в Тернополе. Впоследствии возлюбленные поженились.

Сергей Притула с сыном (фото: instagram.com/siriy_ru)

Второй женой Сергея стала Екатерина Сопельник, на которой он женился летом 2015 года. От второго брака Притула имеет две дочери. Соломия родилась в 2017 году, а Стефания - в 2021-м.