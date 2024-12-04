Притула рассказал о последней переписке с Молочным, который полюбил "русский мир"

Так, ранее волонтер уже рассказывал, что после 24 февраля 2022 года между ним и Молочным состоялась короткая переписка.

Тогда он узнал, что у Андрея и его семьи были определенные проблемы из-за шутливого стихотворения Сергея.

Только сейчас телеведущий признался, что первый написал предателю.

"Мы с Андреем не разговаривали до 2022 года. А потом я как-то мекнул вечером, буду честнымй, и думаю, а шо ты там, дядя, как ты живешь. Я набрал, выслушал от него какой-то ереси. Переписка была. Он меня обвинил, что его детей из-за меня избивают и так далее. Потому что как-то там стишок написал", - рассказал телеведущий.

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"На самом деле все очевидно - твоих детей булят, потому что ты вата, которая даже после полномасштабного вторжения не нашла в себе смелости назвать убийц убийцами и сделать что-то, имея остатки уважения к себе, к стране, которая тебя вырастила, и к людям, которые невинно гибнут под российскими пулями и снарядами", - добавил он.

Притула отметил, что не располагает информацией о том, где сейчас находится Молочный. Ранее тот вместе с семьей длительное время проживал недалеко от Киева.

Как Андрей Молочный предал Украину

В 2019 году Молочный поделился постом в Instagram, написанным на русском языке, в котором выразил надежду на то, что Киев освободят от «фашистов», а памятники, посвященные Второй мировой войне, больше не будут попирать.

Тогда ему ответил Притула, написав стихотворение, в котором заявил, что «Антон из Жашкова просил передать, что с Маричкой они уже давно не проживают вместе». Само четверостишие звучало так:

Когда от меня ты ушла, я горько плакал.

Оба локтя искусал, пропив ларечки гриль.

На твой пост в инстаграме я наткнулся...

Заплакав еще раз и сломал костыль!

Казалось бы, после 24 февраля 2022 года Молочный должен был бы осознать ситуацию и осудить действия России против Украины. Однако, кажется, трагедия, происходящая с украинским народом, его не волнует.

Андрей Молочный (фото: российские СМИ)

Актер избегает публичных комментариев относительно войны и почти неактивен в соцсетях. Несмотря на это, он иногда публикует сообщения, которые вызывают противоречивую реакцию, в частности пророссийского характера. Последние из них касались Киево-Печерской лавры.

"Здесь исповедовался и причащался, здесь приняли крещение мои дети, здесь мой духовник, здесь друзья и близкие, здесь мой родительский дом. А теперь этот дом у меня забрали... Забрали не только у меня, у миллионов православных христиан... Не знаю, какими словами выразить эту боль, как описать эти чувства, каким умом понять это? Духовник сказал мне: "Не унывай, на Господа полагайся". Передаю эти слова всем, кто разделяет это огорчение", - выдал путинист.

На данный момент Молочный продолжает жить и работать на территории России, платя налоги в бюджет этой страны. Именно из этих средств финансируется производство оружия, используемого в войне против Украины.