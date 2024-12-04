Притула розповів про останню переписку з Молочним, який полюбив "русский мир"

Так, раніше волонтер вже розповідав, що після 24 лютого 2022 року між ним та Молочним відбулося коротке листування.

Тоді він дізнався, що в Андрія та його сім'ї були певні проблеми через жартівливий вірш Сергія.

Лише зараз телеведучий зізнався, що перший написав зраднику.

"Ми з Андрієм не балакали до 2022 року. А потім я якось мекнув ввечері, буду чеснимй, і думаю, а шо ти там, дядя, як ти живеш. Я набрав, вислухав від нього якоїсь єресі. Переписка була. Він мене звинуватив, що його дітей через мене булять і так далі. Бо якось там віршика написав", - розповів телеведучий.

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"Насправді все очевидно - твоїх дітей булять, тому що ти вата, яка навіть після повномасштабного вторгнення не знайшла у собі сміливості назвати вбивць вбивцями і зробити щось, маючи залишки поваги до себе, до країни, яка тебе зростила, і до людей, які безневинно гинуть під російськими кулями і снарядами", - додав він.

Притула зазначив, що не має інформації про те, де зараз перебуває Молочний. Раніше той разом із сім’єю тривалий час проживав неподалік Києва.

Як Андрій Молочний зрадив Україну

У 2019 році Молочний поділився дописом в Instagram, написаним російською мовою, в якому висловив надію на те, що Київ звільнять від "фашистів", а пам'ятники, присвячені Другій світовій війні, більше не будуть зневажати.

Тоді йому відповів Притула, написавши вірш, в якому заявив, що “Антон із Жашкова просив передати, що з Марічкою вони вже давно не проживають разом”. Сам чотиривірш звучав так:

Коли від мене ти пішла, я гірко плакав.

Обидва ліктя іскусав, пропивши ларьочки гриль.

На твій пост в інстаграмі я натрапив…

Заплакавши ще раз і зламав костиль!

Здавалося б, після 24 лютого 2022 року Молочний мав би усвідомити ситуацію та засудити дії Росії проти України. Однак, здається, трагедія, що відбувається з українським народом, його не хвилює.

Андрій Молочний (фото: російські ЗМІ)

Актор уникає публічних коментарів щодо війни та майже неактивний у соцмережах. Попри це, він інколи публікує дописи, які викликають суперечливу реакцію, зокрема проросійського характеру. Останні з них стосувалися Києво-Печерської лаври.

"Тут сповідався і причащався, тут прийняли хрещення мої діти, тут мій духовник, тут друзі та близькі, тут мій батьківський дім. А тепер цей дім у мене забрали... Забрали не тільки у мене, у мільйонів православних християн... Не знаю, якими словами виразити цей біль, як описати ці почуття, яким розумом зрозуміти це? Духовник сказав мені: "Не сумуй, на Господа покладайся". Передаю ці слова всім, хто поділяє цю прикрість", - видав путініст.

На даний момент Молочний продовжує жити та працювати на території Росії, сплачуючи податки до бюджету цієї країни. Саме з цих коштів фінансується виробництво зброї, що використовується у війні проти України.