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Притула показал, как проводит время с детьми: "Дожали отца"

Среда 06 ноября 2024 22:35
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Притула показал, как проводит время с детьми: "Дожали отца" Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ru)
Автор: Любовь Блажко

Сергей Притула иногда делится в соцсетях теплыми семейными кадрами. К примеру, ранее он показал редкое фото с 16-летним сыном, а на этот раз поделился, как проводит время со своими потомками.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звездного волонтера пишет ою этом более подробно.

Притула показал детей

На опубликованном кадре можно увидеть, как семья собралась вместе за игрой в шахматы.

"Белые начинают и проигрывают! Вдвоем так и дожали отца", - пошутил в подписи к кадру Сергей. На фото можно увидеть сына Притулы Дмитрия от его первого брака, а также старшую дочь звезды Соломию.

Притула показал, как проводит время с детьми: &quot;Дожали отца&quot;Дети Сергея Притулы (фото: instagram.com/siriy_ru)

Реакция сети

Коллеги и поклонники бурно отреагировали на пост и продолжают засыпать звездную семью комплиментами. Вот некоторые их реакции:

  • "То ли Дмитрий, то ли Сергей в молодости!"
  • "Пусть дети будут здоровы и счастливы!"
  • "Скажите, это приятно проиграть своим детям?"
  • "Дмитрия не узнать!"
  • "Вместе и отца в шахматы победим!"
  • "Люблю, когда вы постите своих детишек!"
  • "Какой ваш Дмитрий уже взрослый, у него ваши черты!"
  • "Классный трон сзади!"
  • "Непобедимы, когда объединены!"
  • "Видно, что папочку слушали!".

Притула показал, как проводит время с детьми: &quot;Дожали отца&quot;Семья Сергея Притулы (фото: instagram.com/siriy_ru)

Напомним, Сергей Притула летом 2015 года женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина Сопельник, и в этом браке у пары родилась не только дочь Соломия в 2017 году, но и дочь Стефания, появившаяся на свет в 2021 году.

Первой избранницей бывшего телеведущего была женщина по имени Юлия. Они познакомились в 2007 году в Тернополе, позже сыграли свадьбу, однако расстались. В этом браке у знаменитости родился сын Дмитрий, и в начале октября ему исполнилось 16 лет.

Притула показал, как проводит время с детьми: &quot;Дожали отца&quot;Сергей Притула с женой (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Ранее Притула признался, что им с женой помешало зачать четвертого ребенка.

В конце августа Притула трогательно поздравлял избранницу с годовщиной брака.

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