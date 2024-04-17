Притула, не подбирая слов, высказался о россиянах после обстрела Чернигова

Сергей Притула готов сделать все, чтобы российские военные, обстрелявшие Чернигов 17 апреля, были наказаны украинскими спецслужбами максимально жестко.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост волонтера на его Facebook-странице.
"Представьте уровень скотства российских военных, которые обстреливают наши города. Получает задачу отстреляться по центру города, по скоплению мирных людей, которые на работу идут или в школу. Отстреливается, потом возвращается домой, целует или бьет жену и детей (я не знаю, как у них там принято) и ложится спать. Как эти чудовища спят ночью?" - эмоционально выразился Сергей.
Россиян Притула в очередной раз называет "абсолютными потв*рами" и "ч*ртами р*снявими", которые должны "гореть в аду".
"Надеюсь, что наши спецслужбы их отслеживают и уничтожат, как того капитана подлодки. Во время войны или после войны. Если на это потребуется помощь с каким-то снаряжением, обязательно впряжусь и собственными средствами, и сбор открою", - подытожил он.
Тысячи украинцев поддержали Притулу в комментариях под публикацией.
Напомним, что в среду, 17 апреля, российские войска нанесли три ракетных удара почти по центру Чернигова.
Ракеты попали прямо в восьмиэтажное здание социальной инфраструктуры.
Кроме того, повреждены находящиеся рядом дома, больница, корпус Черниговской политехники, а также много автомобилей, ведь это густонаселенный район, перекресток двух улиц.
По состоянию на 13:30 известно о 14 погибших (среди жертв 25-летняя лейтенант полиции) и десятки раненых, среди которых есть и дети.
Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди. Также известно о без вести пропавших.
В районе, где был "прилет", отключили коммуникации, в сети сообщают о проблемах со светом.
Ранее Притула эмоционально отреагировал на смерть воина, волонтера и его друга Павла Петриченко.