Ракетный удар по Чернигову: известно уже более 50 пострадавших

В Чернигове уже больше 50 человек пострадали после удара РФ 17 апреля. Под завалами еще могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Алексея Кулебы.

"Сейчас известно более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди", - рассказал он.

По его словам, в городе продолжается спасательная операция.

"Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, заведение высшего образования, десятки авто. Спасатели и медики прилагают все усилия, чтобы достать людей и сохранить их жизнь и здоровье. Работают все экстренные службы", - добавил Кулеба, отметив, что постоянно находится на связи с президентом и руководителем ОП по ситуации в городе.

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