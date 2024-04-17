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В Чернигове из-за атаки есть пропавшие без вести. МВД показало видео из поисковой операции

Среда 17 апреля 2024 11:52
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В Чернигове из-за атаки есть пропавшие без вести. МВД показало видео из поисковой операции Фото: ракетная атака на Чернигов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В результате ракетной атаки России по Чернигову погибли 11 человек. При этом пострадали уже 22 человека, а трое - считаются пропавшими без вести.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по городу. 11 погибших, 22 травмированных по состоянию на сейчас. Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших", - заявил он.

По словам министра, под завалами еще есть люди.

"Продолжается поисково-спасательная операция. С пострадавшими работают психологи", - заявил Клименко.

Он добавил, что среди погибших в результате российского обстрела - 25-летняя лейтенант полиции.

"Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельное осколочное ранение", - сообщил он.

Атака на Чернигов

17 апреля, утром, во время воздушной тревоги, в Чернигове прогремели взрывы. Впоследствии местные власти подтвердили, что российские войска нанесли удар по городу.

По информации властей, оккупанты выпустили по Чернигову три ракеты. Ракеты поразили объекты гражданской и социальной инфраструктуры почти в центре города.

В районе обстрела в целях безопасности временно отключены электро-, газо- и водоснабжение.

Детальнее о последствиях удара по Чернигову - в материале РБК-Украина.

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