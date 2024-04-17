В Чернигове из-за атаки есть пропавшие без вести. МВД показало видео из поисковой операции

В результате ракетной атаки России по Чернигову погибли 11 человек. При этом пострадали уже 22 человека, а трое - считаются пропавшими без вести.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по городу. 11 погибших, 22 травмированных по состоянию на сейчас. Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших", - заявил он.

По словам министра, под завалами еще есть люди.

"Продолжается поисково-спасательная операция. С пострадавшими работают психологи", - заявил Клименко.

Он добавил, что среди погибших в результате российского обстрела - 25-летняя лейтенант полиции.

"Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельное осколочное ранение", - сообщил он.