Прийняли за дівчинку: у Львові народився унікальний малюк

У Львові рік тому народилася дитина-гермафродит. У малюка були присутні чоловічі і жіночі статеві залози, але спочатку лікарі прийняли його за дівчинку. Зараз дитину готують до операції львівські лікарі-урологи. Батьки малюка звернулися до медиків, коли дитині було 9 місяців. Тоді не було зрозуміло, хлопчик це чи дівчинка. Геніталії були різних статей.

Наголошується, що у дитини є статеві хромосоми хлопчика. При цьому УЗД-обстеження допомогло виявити, що у неї є також і жіночі внутрішні органи, які розвинені краще, ніж чоловічі. Підтвердилися ці показання та після лапароскопічного обстеження черевної порожнини.

Після обстеження з'ясувалося, що у малюка є матка, а також чоловіче яєчко.

"Стало ясно, що у малюка є матка, маткова труба веде до яєчниках, а зліва розташована незрозуміла заліза. Після дослідження з'ясувалося, що це яєчко. Отже, дитина – справжній гермафродит, має і жіночі, і чоловічі статеві залози. Це дуже рідкісна патологія і в Україні є лише кілька фахівців, які допомагають таким дітям скорегувати їх стать", – розповів лікар.

За словами батьків, при народженні вони прийняли малюка за дівчинку і тому прийняли рішення зберегти жіночі статеві залози. Тепер лікарі видалять малюкові яєчко, а також буде проведена пластика зовнішніх статевих органів. Після операції дитина повинна буде спостерігатися у ендокринологів та гінеколога.