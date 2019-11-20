Приняли за девочку: во Львове родился уникальный малыш

Во Львове год назад родился ребенок-гермафродит. У малыша присутствовали мужские и женские половые железы, но вначале врачи приняли его за девочку. Сейчас ребенка готовят к операции львовские врачи-урологи. Родители малыша обратились к медикам, когда ребенку было 9 месяцев. Тогда не было понятно, мальчик это или девочка. Гениталии были разных полов.

Отмечается, что у ребенка имеются половые хромосомы мальчика. При этом УЗИ-обследование помогло выявить, что у него есть также и женские внутренние органы, которые развиты несколько лучше, чем мужские. Подтвердились эти показания и после лапароскопического обследования брюшной полости.

После обследования выяснилось, что у малыша есть матка, а также мужское яичко.

"Стало ясно, что у малыша есть матка, маточная труба ведет к яичникам, а слева расположена непонятная железа. После исследования выяснилось, что это яичко. Итак, ребенок – истинный гермафродит, имеющий и женские, и мужские половые железы. Это очень редкая патология и в Украине есть только несколько специалистов, которые помогают таким детям скорректировать их пол", – рассказал врач.

По словам родителей, при рождении они приняли малыша за девочку и поэтому приняли решение сохранить женские половые железы. Теперь врачи удалят малышу яичко, а также будет проведена пластика наружных половых органов. После операции ребенок должен будет наблюдаться у эндокринологов и гинеколога.