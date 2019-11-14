ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відомий український футболіст вперше став батьком

STYLERПерсони    14.11.2019 - 09:27
Відомий український футболіст вперше став батьком
Руслан Малиновський став батьком вперше (Колаж РБК-Україна)

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський став батьком

Руслан Малиновський вперше став батьком. Дружина півзахисника збірної України народила дитину. Новонароджену дівчинку назвали Олівією. Про радісну і важливу подію в житті український футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

“Наше щастя, наша любов, сенс нашого життя, наша Олівія. Пишаюся тобою, моя любов Роксана, ти зробила мене щасливим“, - написав Руслан на своїй сторінці в соцмережі.

Спортсмен поділився фотографіями малятка, на них він ніжно тримає дитину на руках. Дівчинка народилася 13 листопада з вагою 3640 грамів.

Судячи по знімках, пологи Роксани проходили в Італії. Як відомо, Руслан є гравцем італійської команди "Атланта".

Відомий український футболіст вперше став батькомВідомий український футболіст вперше став батькомВідомий український футболіст вперше став батькомРуслан Малиновський став батьком (instagram.com/malinovskyi_18)

Нагадаємо, що півзахисник збірної України Руслан Малиновський потрапив в символічну збірну за підсумками ігрового тижня кваліфікації Євро-2020 за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Про це повідомляється Twitter організації.

Дмитро Ярош знову став дідом: і це тільки початок Всесвіт: Подкопаєва показала щасливе фото з новонародженим малюком
Новини України рождение
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся