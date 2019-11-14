Відомий український футболіст вперше став батьком

Руслан Малиновський став батьком вперше (Колаж РБК-Україна)

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський став батьком

Руслан Малиновський вперше став батьком. Дружина півзахисника збірної України народила дитину. Новонароджену дівчинку назвали Олівією. Про радісну і важливу подію в житті український футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

“Наше щастя, наша любов, сенс нашого життя, наша Олівія. Пишаюся тобою, моя любов Роксана, ти зробила мене щасливим“, - написав Руслан на своїй сторінці в соцмережі.

Спортсмен поділився фотографіями малятка, на них він ніжно тримає дитину на руках. Дівчинка народилася 13 листопада з вагою 3640 грамів.

Судячи по знімках, пологи Роксани проходили в Італії. Як відомо, Руслан є гравцем італійської команди "Атланта".

Руслан Малиновський став батьком (instagram.com/malinovskyi_18)

Нагадаємо, що півзахисник збірної України Руслан Малиновський потрапив в символічну збірну за підсумками ігрового тижня кваліфікації Євро-2020 за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Про це повідомляється Twitter організації.