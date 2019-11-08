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У Запоріжжі 15-річна школярка народила двійню (відео)

STYLERЖиття    08.11.2019 - 12:53
У Запоріжжі 15-річна школярка народила двійню (відео)
У Запоріжжі неповнолітня дівчина народила двійню (Колаж РБК-Україна)

У Запоріжжі 15-річна дівчина народила на свій день народження двох малюків

У Запорізькій області в селі Біленьке у 15-річної школярки народилася двійня. Малюки з'явилися на світ на 33 тижні вагітності і тому вважаються недоношеними. Важлива подія в житті неповнолітньої матері сталася в її день народження. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила волонтер Злата Некрасова.

"Сьогодні до мене звернулися з проханням, я не змогла пройти повз. Дівчинка 15 років народила двійню на свій ДР на 33 тижні вагітності. Двоє хлопчаків знаходяться в реанімації, один з них у важкому стані. Родина з села Біленьке, в запасі грошей не було, бабусю навіть в реанімацію не пускали без ліків. Це відбувалося при мені", - повідомила волонтер.Злата Некрасова.

За словами Злати, у одного хлопчика тріщина в легкому та гематоми, у другого надрив легенів. Малюки потребують допомоги, а у родини немає фінансів.

В пості Злата просить допомогти всім небайдужим, адже ситуація критична.

Також в коментарях до посту волонтер зазначила, що у двійні є тато, він від дітей не відмовляється, намагається заробити, як може. Також родині надає підтримку мама породіллі.

"У діток крім мами є і тато, вони дуже молоді, але тримаються разом.
Папа крутиться як може, працює за 150 гр в день. Бабця діток розповіла. І бабуся з ними поруч, бабуся молодець",- зазначила Злата.

У Запоріжжі 15-річна школярка народила двійню (відео)

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