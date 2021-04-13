Був особливий зв'язок: Меган Маркл розсекретила свої справжні стосунки з принцом Філіпом

Меган Маркл не збирається летіти до Великої Британії та пропустить церемонію прощання з принцом Філіпом, який помер у віці 99 років. При цьому дружина принца Гаррі дуже тепло висловилася про герцога Единбурзького.

Так, Маркл залишилася в Монтесіто (Каліфорнія, США), а вбитий горем принц Гаррі вперше за рік полетів у Лондон сам, щоб приєднатися до сім'ї в жалобі по покійному дідусеві.

Як стверджують друзі герцогині Сассекської, таке рішення вона прийняла, оскільки "не хоче бути в центрі уваги" на похоронах принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II.

Також Маркл зазначила, що у неї з принцом Філіпом "був особливий зв'язок, і вона його обожнювала".

Ще однією причиною, чому Меган залишається в Штатах, стала рекомендація її лікаря відмовитися від подорожей, оскільки вона перебуває на шостому місяці вагітності. Таку інформацію раніше підтвердив представник Букінгемського палацу.

За словами герцогині Сассекської, зараз її головна турбота - підтримати Гаррі. Маркл сказала, що залишила йому вирішувати, чи буде вона присутньою на похороні, передає видання з посиланням на інсайдера, який має тісні зв'язки з нею.

Меган сказала, що саме в цей час сім'я повинна згуртуватися, забути про розбіжності та об'єднатися як єдине ціле, адже це те, чого хотів би принц Філіп. Також Маркл додала, що "готова пробачити і рухатися вперед".

Також інсайдер розповів, що мати Меган "непохитна" в питанні можливого польоту до Лондона на похорон в цю суботу - вона наполягає, що дочка не повинна подорожувати під час вагітності та піддавати ризику власне здоров'я: "Стрес - це останнє, що зараз потрібно Меган". Доріа наполягла на тому, щоб Маркл залишилася і підтримала Гаррі здалеку.