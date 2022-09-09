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Принц Вільям і Кейт Міддлтон отримають нові титули: як їх тепер називатимуть

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Великобританія, П'ятниця 09 вересня 2022 13:17
Принц Вільям і Кейт Міддлтон отримають нові титули: як їх тепер називатимуть Фото: Кейт Міддлтон і принц Вільям (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Принц Вільям і Кейт Міддлтон після смерті королеви Єлизавети II, отримають нові титули. Титули в королівській родині також переходять у спадок, і тому старший син нового короля успадкує його титул - герцог Корнуольський.

Як тепер називатимуть принца Вільяма і Кейт Міддлтон - читайте в матеріалі нижче.

Після смерті королеви Єлизавети II королем Великобританії та королівств Співдружності стане її старший син - принц Чарльз. Офіційно його проголосять королем 10 вересня, після Ради з престолонаслідування.

Однак всі офіційні заходи, швидше за все, відбудуться набагато пізніше. Найближчі тижні будуть присвячені церемоніям прощання з королевою Єлизаветою II.

Смерть королеви зрушила всі спадкові зв'язки, і у найближчих родичів Єлизавети з'явилися нові титули.

Дружина принца Чарльза - герцогиня Корнуольська Камілла не стане автоматично королевою. Вона буде королевою-консортом (партнеркою короля). У неї був титул принцеси Уельської, але в пам'ять про принцесу Діану, вона ніколи його не використовувала.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон отримають нові титули: як їх тепер називатимуть

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Які титули отримають принц Вільям і Кейт

Старший онук королеви Єлизавети, старший син принца Чарльза і відповідно, наступний спадкоємець престолу, принц Вільям тепер стане герцогом Корнуольським.

Кейт Міддлтон - герцогинею Корнуольською. Раніше цей титул належав принцу Чарльзу і його дружині Каміллі.

Також принц Вільям може отримати ще один титул - принца Уельського. Цей титул у спадок не передається, і глава монархії його присвоює майбутньому спадкоємцю престолу.

Найімовірніше, новий король його передасть старшому синові. Чарльз отримав титул принца Уельського тільки у віці 9 років - в 1958 році.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон отримають нові титули: як їх тепер називатимуть

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Міддлтон стане відповідно принцесою Уельською. Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма поки залишаються з титулами принцеси та принців Кембриджських.

Крім того, принц Вільям успадкував також шотландські титули - герцога Ротсейського, графа Карріка, барона Ренфрю, лорда островів, принца і великого стюарда Шотландії.

Титул графа Честерського також не передається у спадок, а дається королем. Найімовірніше, принц Вільям і Кейт отримають ще титул графа Честерського і графині Честерської.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон отримають нові титули: як їх тепер називатимуть

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Як тепер називатимуть принца Вільяма і Кейт

Титули, які були у принца Вільяма і Кейт Міддлтон раніше - залишаться. І тепер офіційно їх потрібно називати - герцог і герцогиня Корнуольські та Кембриджські.

На своїх сторінках в соціальних мережах принц Вільям і Кейт вже змінили свої імена.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон отримають нові титули: як їх тепер називатимуть

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно потрібно називати нового короля - Чарльз III або Карл III.

А ще розповідали про те, хто входить в сім'ю королеви Єлизавети - діти, онуки та правнуки.

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Кейт Міддлтон Єлизавета II Принц Вільям
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