Діти, онуки та правнуки Єлизавети ІІ: хто вони - найрідніші люди королеви
На 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета II. Її самопочуття погіршилося сьогодні, 8 вересня. До самої смерті королева виконувала обов'язки монарха Великобританії й королівств Співдружності.
Скільки у Єлизавети II є дітей, внуків та правнуків - читайте в матеріалі Styler.
Діти
У 1947 році в 21 рік Єлизавета вийшла заміж 26-річного Філіпа Маунтбеттена - принца грецького і данського.
Королівський шлюб став найтривалішим у світовій історії - подружжя прожило разом 73 роки. Філіп помер 9 квітня 2021 року, не доживши 2 місяці до свого 100-річного ювілею.
У Єлизавети і Філіпа народилося 4 дітей, а також є 8 онуків і 12 правнуків.
Зазначимо, що ще до вступу на трон в 1948 році Єлизавета ІІ народила принца Чарльза. Зараз принцу Уельському, спадкоємецю британського престолу, 73 роки. Вдруге він одружився із Каміллою, герцогиною Корнуолльською.Перша дружина - принцеса Діана.
Принц Уельський і герцогиня Корнуольська (instagram.com/clarencehouse)
В 1950-му Єлизавета народила принцесу Анну. Королівській принцесі зараз 72 роки.
Анна вдруге вийшла заміж за Тіма Лоренса. Першим чоловіком був Марк Філліпс.
Принцеса Анна (instagram.com/clarencehouse)
Через десять років королівське подружжя обзавелося ще двома дітьми - синами Едвардом і Ендрю.
Принцу Ендрю, герцогу Йоркському, 62 роки. Розлучений із Сарою Фергюссон
Принц Ендрю (wikipedia)
Принцу Едварду, графу Вессекському, 58 років. Зараз у шлюбі із Софі, графинею Вессекською.
Принц Едвард та Софі (фото: reuters)
Онуки
Пітер Філліпс - перший та єдиний син принцеси Анни. Зараз йому 44 роки.
Пітер Філліпс (фото: reuters)
Донька принцеси Анни - 71-річна Зара Тіндалл.
Зара Тіндалл з чоловіком Майком Тіндаллом (instagram.com/clarencehouse)
Син принца Чарльза - принц Вільям, герцог Кембриджський. Зараз йому 39 років. Одружений із Кейт Міддлтон, герцогинею Кембриджською.
Принц Вільм з дружиною (gettyimages)
Син принца Чарльза - принц Гаррі, герцог Сассекський. Одружений із Меган Маркл, герцогинею Сассекською.
Принц Гаррі з дружиною (GettyImages)
Донька Ендрю - принцеса Беатріс Йоркська. Зараз їй 33 роки. Одружена вона з Едоардо Мапеллі Моцці.
Принцеса Беатріс Йоркська з чоловіком (GettyImages)
Донька принца Ендрю - принцеса Євгенія Йоркська, 32 роки. Одружена з Джеком Бруксбенком.
Джек Бруксбенк і принцеса Євгенія (фото: twitter.com/RoyalFamily)
Дочка принца Едварда - 18-річна леді Луїза Віндзор.
Луїза Віндзор (фото: reuters)
Єдиний син принца Едварда - Джеймс Віндзор. Зараз йому 14 років.
Джеймс Віндзор (instagram.com/clarencehouse)
Правнуки
Доньки Пітера Філліпса - 10-річна Саванна та 9-річна Айла Філліпс.
Пітер Філліпс з доньками (instagram.com/clarencehouse)
Дочка Зари Тіндалл - 8-річна Міа та 4-річна Лена Тіндалл. Також є син - 1-річний Лукас Тіндалл.
Міа Тіндалл (instagram.com/clarencehouse)
Сини принца Вільяма - 8-річний принц Джордж та 4-річний принц Луї. Донька - 6-річна принцеса Шарлотта.
Принцеса Шарлотта (instagram.com/clarencehouse)
Син принца Гаррі - 3-річний Арчі Маунтбеттен Віндзор. Також є донька - Ліллі Маунтбеттен Віндзор.
Син принцеси Євгенії - 1-річний Огаст Бруксбенк.
Одна донька принцеси Беатріс - Сієнна Мапеллі Моцці.
Раніше ми публікували останнє фото Єлизавети II, на якому вона посміхається.
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