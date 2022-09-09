Принц Уильям и Кейт Миддлтон получат новые титулы: как их теперь будут называть

Принц Уильям и Кейт Миддлтон после смерти королевы Елизаветы II , получат новые титулы. Титулы в королевской семье также переходят по наследству, и поэтому старший сын нового короля унаследует его титул - герцог Корнуолльский.

Как теперь будут называть принца Уильяма и Кейт Миддлтон - читайте в материале ниже.

После смерти королевы Елизаветы II королем Великобритании и королевств содружества станет ее старший сын - принц Чарльз. Официально его провозгласят королем 10 сентября, после Совета по престолонаследию.

Однако все официальные мероприятия, скорее всего, состоятся намного позже. Ближайшие недели будут посвящены церемониям прощания с королевой Елизаветой II.

Смерть королевы сдвинула все наследственные связи, и у самых ближайших родственников Елизаветы появились новые титулы.

Супруга принца Чарльза - герцогиня Корнуолльская Камилла не станет автоматически королевой. Она будет королевой-консортом (партнершей короля). У нее был титул принцессы Уэльской, но в память о принцессе Диане, она никогда его не использовала.

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Какие титулы получат принц Уильям и Кейт

Старший внук королевы Елизаветы, старший сын принца Чарльза и соответственно, следующий наследник престола, принц Уильям теперь станет герцогом Корнуолльским.

Кейт Миддлтон - герцогиней Корнуолльской. Ранее этот титул принадлежал принцу Чарльзу и его супруге Камилле.

Также принц Уильям может получить еще один титул - принца Уэльского. Этот титул по наследству не передается, и глава монархии его присваивает будущему наследнику престола.

Вероятнее всего, новый король его передаст старшему сыну. Чарльз получил титул принца Уэльского только в возрасте 9 лет - в 1958 году.

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Миддлтон станет соответственно принцессой Уэльской. Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма пока остаются с титулами принцессы и принцев Кембриджских.

Кроме того, принц Уильям унаследовал также шотландские титулы - герцога Ротсейского, графа Каррика, барона Ренфрю, лорда островов, принца и великого стюарда Шотландии.

Титул графа Честерского также не передается по наследству, а дается королем. Вероятнее всего, принц Уильям и Кейт получат еще титул графа Честерского и графини Честерской.

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Как теперь будут называть принца Уильяма и Кейт

Титулы, которые были у принца Уильяма и Кейт Миддлтон ранее - останутся. И теперь официально их нужно называть - герцог и герцогиня Корнуолльские и Кембриджские.

На своих страницах в социальных сетях принц Уильям и Кейт уже изменили свои имена.