Чарльз III чи Карл III?? Як правильно називати короля Великої Британії

Принц Уельський Чарльз після смерті своєї матері Єлизавети ІІ став королем Великої Британії та королівств Співдружності. Але у суспільстві постало питання: як правильно називати нового монарха - Чарльз III чи Карл ІІІ? Адже багато ЗМІ називають його саме Карлом...

Розповідаємо прямо зараз, як звати короля Великої Британії і чому один з варіантів написання його імені - не зовсім вірний.

Як правильно називати нового короля Великої Британії?

Повне ім'я нового короля Чарльз-Філіп-Артур-Джордж (англ. Charles Philip Arthur George). Але всі називали його просто Чарльзом.

Це ім'я походить від старогерманського слова "karl", яке має кілька варіантів перекладу: вільна людина, мужній, сміливий.

Власне, Чарльз - це англійський варіант імені Карл. Тому усі британські ЗМІ, наприклад, називають короля саме Charles.

А от Карлом III нового британського монарха називають лише в Росії. Це традиція, яка тягнеться у них ще з кінця XIX століття. Чомусь росіянам дуже хотілося завжди все робити, не як у людей. Тому британських королів вони завжди величали на німецький манер: не Джордж, а Георг, не Вільям, а Вільгельм. І ось тепер - не Чарльз, а Карл... (Деякі росЗМІ взагалі пишуть Шарль).

В радянські часи, до слова, історики теж називали британських королів на німецький манір.

Цікаво, що сам Чарльз міг обрати собі й інші варіанті імені. Наприклад, він мав можливість назватися на честь батька Філіпом чи навіть Джорджом - на честь діда.

Також раніше озвучувались припущення, що Чарльз стане Джорджом VII.

Чарльз ІІІ - найстаріший король Великої Британії

73-річний Чарльз став найстарішою людиною в британській історії, яка зійшла на престол.

До цього найстарішим монархом був Вільям IV (або Вільгельм IV). Під час коронації в 1830-му йому було 64 роки, а помер він у віці 71 року.

Чарльз ІІІ (фото: Getty Images)

Який титул носитиме тепер Камілла - дружина Чарльза?

Камілла, герцогиня Корнуольська, не буде королевою Великої Британії. Вона стала королевою-консортом (тобто, королевою-партнеркою). Про це уже заявили Букінгемському палаці після смерті Єлизавети II.

Річ у тім, що королевами зазвичай називають жінок, які стали повноправними правительками, а не дружинами королів.

До прикладу, покійний чоловік Єлизавети II Філіп не носив титул короля, а був все життя герцогом Единбурзьким.

Хто тепер стане принцом Уельським?

Титул принца Уельського не передається автоматично - новий король зазвичай присвоює його через кілька місяців.

При цьому принц Вільям, старший син Чарльза, вже став спадкоємцем престолу - просто не отримав поки що титул принца Уельського.

Принц Вільям (фото: wikipedia.org)

Як тепер зміниться у житті Великій Британії?

Відомо, що тепер зміниться вигляд фунтів стерлінгів і пенсів. Так, на випущені після смерті Єлизавети II монети та банкноти наноситимуть профіль Чарльза III (зображення монарха традиційно присутнє на валюті країни).

Старі ж монети та банкноти залишаться в обігу доти, доки їх поступово не витіснять нові.

Також обличчя нового короля з'явиться на поштових марках.

Крім того, по всій країні зміниться королівський шифр (монограма з ініціалів імені та титулу монарха, яку друкують на різних предметах - від червоних поштових скриньок до поліцейської форми).

Монограма королеви Єлизавети II Регіни була EIIR. Якою вона буде при Чарльзі III поки що невідомо.

Коли таки пройде коронація?

ЗМІ пишуть, що Чарльза III офіційно проголосять новим королем Британії 10 вересня.

Однак сама церемонія коронації навряд чи пройде найближчим часом, адже більшість заходів протягом наступних десяти днів будуть присвячені королеві-матері.

Офіційно проголосити Чарльза новим королем мають на Раді з престолонаслідування, куди входять усі таємні радники, лорд-мери, верховні комісари королівства та інші високопосадовці.

Востаннє ця Рада збиралася ще в лютому 1952 року, коли трон зайняла Єлизавета II.