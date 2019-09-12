ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дружина принца Чарльза засвітилася в купальнику на Сардинії: у мережу потрапили фото

STYLERПерсони    12.09.2019 - 20:15
Дружина принца Чарльза засвітилася в купальнику на Сардинії: у мережу потрапили фото
Фото: Герцогиня Камілла (facebook.comTheBritishMonarchy)

72-річна Камілла чудово проводила час на яхті з друзями

Герцогиня Корноуольська Камілла навіть у свої 72 роки демонструє бадьорість духу і непогану фізичну форму. Дружина принца Чарльза провела час на острові Сардинія в оточенні друзів, але без чоловіка. Там, на яхті, її наздогнали папараці, які зробили фото королівської особи в купальнику.

Дружина принца Чарльза засвітилася в купальнику на Сардинії: у мережу потрапили фото

Фото: Герцогиня Камілла (chi.it)

Пляжні фото герцогині герцогині першим опублікував італійський журнал Chi, він належить екс-прем'єр-міністру Сильвіо Берлусконі.

У Великобританії в захваті від цього не були. Так, королівський коментатор Річард Фіцвільям повідомив, що це є порушенням права членів сім'ї Її Величності на приватне життя.

Після свого відпочинку з друзями Каміла приїхала до Вільяма в Шотландію і вони чудово проводили час. До них приєдналася королева Єлизавета.

Дружина принца Чарльза засвітилася в купальнику на Сардинії: у мережу потрапили фото

Фото: Герцогиня Камілла на відпочинку (chi.it)

Нагадаємо, що цей же журнал опублікував фотографії принцеси Діани з місця аварії в Парижі, в якій вона загинула. А також публікував у себе на сайті фото Кейт Міддлтон, яка засмагала без верху купальника в 2012 році.

Нагадаємо, що Камілла вийшла заміж за принца Вільяма через 35 років відносин.

Як ми раніше писали, Єлизавета II встановила нову заборону і обложила Меган Маркл.

Читайте також, як стало відомо, на кого схожий син Меган Маркл і принца Гаррі.

Ніхто не одружується на акторках: принц Філіп був проти шлюбу з Меган Маркл Кейт Міддлтон може стати принцесою: від кого залежить титул герцогині
Новини України принц Чарльз
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся