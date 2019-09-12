Дружина принца Чарльза засвітилася в купальнику на Сардинії: у мережу потрапили фото

Фото: Герцогиня Камілла (facebook.comTheBritishMonarchy)

72-річна Камілла чудово проводила час на яхті з друзями

Герцогиня Корноуольська Камілла навіть у свої 72 роки демонструє бадьорість духу і непогану фізичну форму. Дружина принца Чарльза провела час на острові Сардинія в оточенні друзів, але без чоловіка. Там, на яхті, її наздогнали папараці, які зробили фото королівської особи в купальнику.

Фото: Герцогиня Камілла (chi.it)

Пляжні фото герцогині герцогині першим опублікував італійський журнал Chi, він належить екс-прем'єр-міністру Сильвіо Берлусконі.

У Великобританії в захваті від цього не були. Так, королівський коментатор Річард Фіцвільям повідомив, що це є порушенням права членів сім'ї Її Величності на приватне життя.

Після свого відпочинку з друзями Каміла приїхала до Вільяма в Шотландію і вони чудово проводили час. До них приєдналася королева Єлизавета.

Фото: Герцогиня Камілла на відпочинку (chi.it)

Нагадаємо, що цей же журнал опублікував фотографії принцеси Діани з місця аварії в Парижі, в якій вона загинула. А також публікував у себе на сайті фото Кейт Міддлтон, яка засмагала без верху купальника в 2012 році.

Нагадаємо, що Камілла вийшла заміж за принца Вільяма через 35 років відносин.

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