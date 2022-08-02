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Додаток від Мінцифри попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку

Колаж РБК-Україна: додаток "Повітряна тривога" попереджатиме про хімічну та радіаційну загрози
Автор: Володимир Костирін

Користувачі мобільного додатку "Повітряна тривога" тепер отримуватимуть повідомлення про хімічну загрозу і радіаційну небезпеку. Таким чином кількість типів тривог, про початок і завершення яких інформуються українці, збільшується до 5.

Про це 2 серпня передали в міністерстві цифрової трансформації України в Telegram-каналі.

Зазначається, що для кожного типу тривоги створені унікальні оповіщення.

"Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози", - звертають увагу у відомстві.

Оновлення доступно користувачам: iOS, Android, Huawei.

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Додаток "Повітряна тривога" інформує користувачів про початок і завершення таких 5 типів тривог:

  • повітряна тривога
  • артилерійський обстріл
  • вуличні бої
  • хімічна загроза
  • радіаційна небезпека.

"Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС", - розповіли в Мінцифри.

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Довідка: після повномасштабного нападу РФ на Україну і станом на зараз такий додаток завантажили 11 мільйонів разів. Додаток "Повітряна тривога" розроблено Ajax Systems разом з IT-компанією Stfalcon і за підтримки Мінцифри.

Додаток "Повітряна тривога" буде попереджати про нові типи загроз (фото: t.me/mintsyfra)

Нагадаємо, раніше в МВС попередили українців про небезпечні мобільні додатки, через які РФ веде розвідку.

Також повідомлялося, що в Києві посилюють обмеження на час повітряної тривоги - при оголошенні загрози з 1 серпня громадський транспорт припиняє рух.

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