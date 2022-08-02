Додаток від Мінцифри попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку

Зазначається, що для кожного типу тривоги створені унікальні оповіщення.

"Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози", - звертають увагу у відомстві.

Оновлення доступно користувачам: iOS, Android, Huawei.

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Додаток "Повітряна тривога" інформує користувачів про початок і завершення таких 5 типів тривог:

повітряна тривога

артилерійський обстріл

вуличні бої

хімічна загроза

радіаційна небезпека.

"Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС", - розповіли в Мінцифри.

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Довідка: після повномасштабного нападу РФ на Україну і станом на зараз такий додаток завантажили 11 мільйонів разів. Додаток "Повітряна тривога" розроблено Ajax Systems разом з IT-компанією Stfalcon і за підтримки Мінцифри.

Додаток "Повітряна тривога" буде попереджати про нові типи загроз (фото: t.me/mintsyfra)