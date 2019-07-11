Візьміть теплі речі: скільки триватиме волога і холод в Україні

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні істотно не порадує жителів України

Погода в Україні в останні дні не сильно радує жителів України і особливо не пощастило тим, хто вирушив зараз у відпустку, так як у багатьох регіонах істотно знизилася температура повітря і постійно йдуть дощі. Коли в Україну повернеться справжнє літнє тепло і вигляне сонце, розповіла синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що температура повітря в Україні опустилася до +17 +24 градусів, а вночі у горах навіть відзначається +5 +8 градусів. І найближчим часом в країні буде переважати свіжа повітряна маса.

"Денна температура повітря складе +18 +24 градуси, на півдні і південному сході традиційно буде на кілька градусів тепліше, +22 +27 градусів. Сильна спека малоймовірна. Через Україну проходять періодичні дощі локального характеру. Оскільки значних температурних контрастів не передбачається, то ймовірність гроз та граду дещо зменшиться. На півночі і заході України західний вітер може посилюватися до 12-14 метрів в секунду", - дала свій прогноз синоптик і порадувала тим, що 13 та 14 липня у південний частині та в центральних областях буде багато сонця і порекомендувала скористатися цим для роботи або відпочинку на свіжому повітрі.

Дала свої рекомендації Наталка Діденко і тим, хто збирається відпочивати на території України.

"Хто збирається в Карпати, обов'язково прихопіть теплий одяг. Там уночі очікується місцями + 5 + 8 градусів. Для відпочиваючих в південній частині України: температура води в Чорному та Азовському морях 23-26 градусів. Хоча варто враховувати, що в цей період відбувається підйом холодних глибинних вод, тому температура води може знижуватися дуже відчутно. Перевіряйте інформацію перед відпочинком", - порадила синоптик.

Карта погоди

Початок наступного тижня буде нестабільним синоптично. Атмосферні фронти принесуть періодичні дощі, грози, місцями сильні зливи і поривчастий вітер.

"Волога дощова погода протягом 15, 16, 17 і 18 липня буде посилюватися прохолодним і навіть холодним повітрям. Вдень очікується в межах + 16 + 24 градусів, а вночі 7 + 14 градусів. Однак надалі, в другу половину наступного тижня, вологість зменшиться, збільшиться сонце, опади припиняться. Комфортна погода знову відновиться. Температура повітря підвищиться до +24 +29 градусів, на півдні та сході до +28 +33 градусів", - втішила Наталка Діденко жителів України.

У Києві в найближчі дні погода нестійка, з періодичними дощами і красивими осінніми хмарами. Температура повітря становитиме вночі +9 +13 градусів, вдень +19 +23 градуси.

"Така ж некомфортна синоптична ситуація буде в столиці і на початку наступного тижня – локальні дощі, місцями грози, прохолодна повітряна маса. На вихідних одягайтеся тепліше, беріть з собою засоби захисту від дощу, холоду і комарів", - розповіла Діденко.

У другій половині тижня в столиці потеплішає і припиняться опади.

"Друга половина наступного тижня, 19-21 липня, принесе в Київ багато сонця, припинення опадів і підвищення температури повітря до +25 +28 градусів", - повідомила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик Наталка Діденко повідомила, коли до України повернеться літня спека.

А також розповідали про те, що синоптик попередив про затяжне похолодання в Україні.