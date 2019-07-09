Синоптик попереджає про затяжне похолодання в Україні

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Температура повітря вночі у більшості областей України опуститься до +7 +14 градусів

Погода в Україні: синоптик Наталка Діденко попереджає про затяжне похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика.

Вона зазначила, що найближчої ночі температура повітря у більшості областей України опуститься до +7 +14 градусів.

"Холод не лише триватиме найближчим часом в Україні, а й ще більше підсинить наші ранкові та вечірні носи. Бо найближчої ночі температура повітря у більшості областей України опуститься до +7 +14 градусів. Вдень потепліє, звичайно. Очікується +17 +24 градуси", - написала Діденко.

Фото: погода

Синоптик зазначила, що у південній частині 10 липня очікується +12 +16 градусів вночі та +23 +26 градусів вдень.

"Дощі в більшості областей України пройдуть разом із атмосферними фронтами північно-східного циклону з дивним ім`ям Pirmin. А ось вплив навіть аж такого далекого атлантичного антициклону Winnie зумовить переважно суху погоду у нашій південній частині та на південному сході. На заході та півночі завтра - поривчастий вітер", - повідомила вона.

Діденко також поінформувала, що у Києві у середу, 10 липня, очікується періодичний дощ, часом рвучкий західний вітер, вночі +12 +14 градусів, вдень близько +20 градусів.

"Ця практично вереснева свіжість серед липня ще потриває довгенько в Україні, на спеку не розраховуйте… Але тепліша погода ще, звичайно, буде. Адже ж - літо!" - написала синоптик.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що погода в Україні сьогодні, 9 липня, погіршиться у східних областях країни та Приазов'ї.

Як писало РБК-Україна, 9 липня погода в Україні буде дощовою, проте в деяких областях буде без опадів, температура +27.