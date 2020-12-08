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Збірна України стартуватиме у відборі на ЧС-2022 виїзним матчем проти Франції

Київ, Вівторок 08 грудня 2020 22:19
Збірна України стартуватиме у відборі на ЧС-2022 виїзним матчем проти Франції
Фото: гравці збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив календар поєдинків відбірного етапу до чемпіонату світу-2022 в Катарі. Збірна України почне кваліфікацію виїзним матчем з Францією, закінчить - гостьовим з Боснією та Герцоговиною.

Розклад опублікований на сайті УЄФА.

Всі зустрічі пройдуть у 2021 році (вказано київський час початку матчів).

24 березня 21:45
Франція - Україна

28 березня 21:45
Україна - Фінляндія

31 березня 21:45
Україна - Казахстан

1 вересня 17:00
Казахстан - Україна

4 вересня 21:45
Україна - Франція

9 жовтня 19:00
Фінляндія - Україна

12 жовтня 21:45
Україна - Боснія і Герцеговина

16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина - Україна

Сам турнір вперше в історії пройде в кінці року - з 21 листопада до 19 грудня 2022 року.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив перспективи команди у відборі на ЧС-2022.

Напряму на Мундіаль вийдуть команди, що посядуть перші місця у своїх групах. Збірні, які посядуть другі позиції, спробують щастя в плей-офф.

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