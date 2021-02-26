Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна впритул наблизилася до Шотландії

Україна впритул наблизилася до Шотландії в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Вчора обидва українські клуби "Шахтар" і "Динамо" здобули перемоги і оформили путівки в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Українські клуби принесли в скарбничку нашої країни відразу 0,8 бала, тоді як шотландський "Рейнджер", який також переміг і у другому матчі "Антверпен" і вийшов у 1/8 фіналу - лише 0,5 бала. Таким чином в України зараз 33,1 бала, у Шотландії - 33,125.

При цьому на стадії 1/8 фіналу Україну представляють два клуби - "Шахтар" і "Динамо", у Шотландії лише один - "Рейнджерс". Це дає Україні хороші шанси вийти на 11 місце в таблиці коефіцієнтів, що дозволить розраховувати на одну пряму путівку в Лігу чемпіонів.

Жеребкування 1/8 фіналу ЛЕ пройде сьогодні о 14:00.