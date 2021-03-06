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УПЛ: "Шахтар" переміг "Олімпік" з мінімальним рахунком

Новость на русском → Київ, Субота 06 березня 2021 18:57
УПЛ: "Шахтар" переміг "Олімпік" з мінімальним рахунком Фото: футбольний матч Шахтар та Олімпік
Автор: Андрій Козловський

У Києві закінчився матч між футбольними клубами "Шахтар" та "Олімпік". Зустріч відбулась на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Як пройшов матч - в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що на 24-й хвилині рахунок відкрив гравець "гірників" Додо - 0: 1.

Гравець "Олімпіка" Тадеус Нкенг на 38-й хвилині матчу 17-го туру чемпіонату України з "Шахтарем" відправив м'яч у сітку воріт суперника. Однак головний арбітр зустрічі Юрій Іванов переглянув епізод і скасував гол, зафіксувавши офсайд у Ігоря Снурніцина, який брав участь в епізоді і нібито заважав воротареві.

Під кінець матчу, а саме на 83 хвилині, червону карточку отримав гравець "Олімпіка" Руслан Бобенко.

Нагадаємо, "Динамо" перемогло "Колос" в серії пенальті і вийшло в півфінал Кубка України.

Раніше першим півфіналістом Кубка України стала Зоря. Луганчани перемогли "Верес" з рахунком 2:1.

Зазначимо, в грудні відбулася жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

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