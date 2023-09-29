Эмми 2023: какие награды получила Украина

В Нью-Йорке состоялась 44-я ежегодная церемония вручения премии Эмми за лучшие новостные и документальные телепрограммы. Среди лауреатов было немало украинцев, в частности награду получили проекты, посвященные вторжению РФ в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт премии.