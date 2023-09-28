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"В Украине гибнут люди". В популярном сериале "Утреннее шоу" всю серию посвятили Мариуполю

Четверг 28 сентября 2023 08:46
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"В Украине гибнут люди". В популярном сериале "Утреннее шоу" всю серию посвятили Мариуполю В сериале "Утреннее шоу" посвятили серию войне в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В третьем сезоне популярного американского сериала "Утреннее шоу", который рассказывает о мире телевидения без прикрас, четвертую серию посвятили войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет 3 серии сериала.

Что показали в сериале

Так, в четвертой серии, которая вышла 27 сентября, Алекс Леви (Риз Уизерспун) получает задание добыть контакт того, кто может показать обстрелы Мариуполя Россией.

"Прекрати, я развлекаю рекламодателей, пока в Украине гибнут люди", - в одной из реплик говорит Алекс Леви.

После этого в серии показывается фотограф, который находится в Мариуполе. Он говорит героине, что россияне не только бомбят город, а расстреливают людей на улицах.

&quot;В Украине гибнут люди&quot;. В популярном сериале &quot;Утреннее шоу&quot; всю серию посвятили Мариуполю

Алекс Леви получает задание найти фотографа в Мариуполе (Скриншот)

&quot;В Украине гибнут люди&quot;. В популярном сериале &quot;Утреннее шоу&quot; всю серию посвятили Мариуполю

Фотограф находится в Мариуполе и рассказывает об ужасах там (Скриншот)

О чем сериал "Утреннее шоу"

"Утреннее шоу" - это сериал о жизни журналистов, фактически проживающих на одном из самых масштабных каналов Америки UBA.

Успех, самоуверенность, профессионализм и неудача - синонимы, которыми живет главная героиня Алекс Леви.

А вот девиз Брэдли Джексон - это справедливость любыми путями. Она молода, амбициозна и считает, что люди важнее системы. Именно по ее карьерному прыжку успешная Алекс узнала, что такое терять работу.

Ранее мы писали, что звезда сериала "Крепосная" заявила о готовности идти на фронт.

Кстати, "Игру в кальмара" проведут в реальной жизни.

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