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От платья из кусков до эко-кожи: в каких брендах звезды появились на премии MUZVAR AWARDS

Четверг 28 сентября 2023 12:13
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От платья из кусков до эко-кожи: в каких брендах звезды появились на премии MUZVAR AWARDS Образы звезд на премии MUZVAR AWARDS (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

На днях в Октябрьском дворце прошла музыкальная премия MUZVAR AWARDS. Где звезды украинского шоу-бизнеса получили знаковые награды. Поскольку это масштабное событие - артисты пришли нарядными.

РБК-Украина (проект Styler) сделал подборку звездных нарядов и узнал некоторые бренды, которые выбрали певцы и певицы.

При подготовке материала были использованы источники: Telegram Музвар.

Образы звезд на премии MUZVAR AWARDS

Премия MUZVAR AWARDS состоялась 26 сентября, туда были приглашены почти все селебриты украинского шоу-бизнеса. И, конечно, каждый из них удивлял своими оригинальными нарядами. Но интересной деталью является то, что каждый из них выбрал украинские бренды.

Джамала

Певица выбрала черное длинное платье, которое имеет интересную деталь - рукава с "кистями" А также Джамала дополнила образ бежевой обувью в классическом стиле. Бренд одежды Джамалы - LITKOVSKA.

От платья из кусков до эко-кожи: в каких брендах звезды появились на премии MUZVAR AWARDS

Образ Джамалы на премии Музвар (фото: t.me/muzvar_ua)

Александра Зарицкая (группа KAZKA)

Саша решила быть в тренде и выбрала интересное платье. Оно было джинсовое и состояло из двух цветов - светлый джинс и темный. Брендом Сашиного наряда стал - Vamtsepotribno.

От платья из кусков до эко-кожи: в каких брендах звезды появились на премии MUZVAR AWARDS

Александра Зарицкая на премии Музвар (фото: t.me/muzvar_ua)

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

Хотm эта парочка и была только приглашенными гостями, они тоже выбирали красивые луки. Девушка была одета в серо-голубой костюм. А вот телеведущий выбрал синий классический костюм. Бренд у пары один на двоих - The Coat.

От платья из кусков до эко-кожи: в каких брендах звезды появились на премии MUZVAR AWARDS

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская на премии Музвар (фото: t.me/muzvar_ua)

Alyosha и Влад Дарвин

Поскольку Елена и Влад презентовали свой хит, они должны были быть одеты в одном стиле. Поэтому новоиспеченный дуэт выбрал черный цвет для своих образов. В то же время Елена немного разбавила их синергию, поскольку низ ее платья - красный. А вот брендом их образа стал - David Koma.

От платья из кусков до эко-кожи: в каких брендах звезды появились на премии MUZVAR AWARDS

Alyosha и Влад Дарвин на премии Музвар (фото: t.me/muzvar_ua)

Ранее мы рассказывали что MUZVAR AWARDS: объявлено номинантов .

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