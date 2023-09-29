Премія "Еммі-2023": які нагороди отримала Україна

У Нью-Йорку відбулася 44-та щорічна церемонія вручення премії "Еммі" за найкращі новинні та документальні телепрограми. Серед лауреатів було немало українців, зокрема, нагороду отримали проекти, присвячені вторгненню РФ в Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт премії.