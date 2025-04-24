Представлен невероятно мощный "король смартфонов", который в два раза дешевле iPhone 16 Pro

Характеристики смартфона

Внутри Honor GT Pro установлен разогнанный чип Snapdragon 8 Elite с частотой 4,47 ГГц (вместо стандартных 4,32 ГГц). Также в смартфоне присутствуют оперативная память LPDDR5X Ultra и хранилище UFS 4.1.

Аккумулятор имеет емкость 7 200 мА/ч и поддерживает зарядку мощностью 90 Вт. Для улучшения работы подсистемы питания используется чип Honor E2 и искусственный интеллект.

Экран устройства - 6,78 дюйма, OLED-матрица с разрешением 1,5K, ШИМ-регулировка 4320 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. Частота дискретизации касания достигает 2700 Гц. Технология защиты глаз пригодится при длительных игровых сессиях. Для дополнительной защиты экрана используется стекло Kunlun.

Характеристики смартфона (фото: GSMArena)

Основная камера смартфона состоит из трех сенсоров по 50 Мп: основной с OIS, широкоугольный и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS. Фронтальная камера также на 50 Мп.

Смартфон работает под управлением Android 15 (MagicOS 9.0) и поддерживает Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, имеет защиту по стандартам IP68/69, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и ИК-пульт.

Стоимость Honor GT Pro

12+256 ГБ - 507 долларов (21 130 гривен)

12+512 ГБ - 550 долларов (22 915 гривен)

16+512 ГБ - 590 долларов (24 580 гривен)

16+1024 ГБ - 660 долларов (27 500 гривен).

Смартфон представлен в золотом, белом и черном цветах (фото: GSMArena)