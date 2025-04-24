Представлен невероятно мощный "король смартфонов", который в два раза дешевле iPhone 16 Pro

Honor представила новый флагманский смартфон GT Pro, который ориентирован на геймеров. Устройство оснащено мощной начинкой и большим аккумулятором, а также экраном с частотой обновления до 144 Гц.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GSMArena, посвященный мобильным устройствам и технологиям.
Внутри Honor GT Pro установлен разогнанный чип Snapdragon 8 Elite с частотой 4,47 ГГц (вместо стандартных 4,32 ГГц). Также в смартфоне присутствуют оперативная память LPDDR5X Ultra и хранилище UFS 4.1.
Аккумулятор имеет емкость 7 200 мА/ч и поддерживает зарядку мощностью 90 Вт. Для улучшения работы подсистемы питания используется чип Honor E2 и искусственный интеллект.
Экран устройства - 6,78 дюйма, OLED-матрица с разрешением 1,5K, ШИМ-регулировка 4320 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. Частота дискретизации касания достигает 2700 Гц. Технология защиты глаз пригодится при длительных игровых сессиях. Для дополнительной защиты экрана используется стекло Kunlun.
Основная камера смартфона состоит из трех сенсоров по 50 Мп: основной с OIS, широкоугольный и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS. Фронтальная камера также на 50 Мп.
Смартфон работает под управлением Android 15 (MagicOS 9.0) и поддерживает Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, имеет защиту по стандартам IP68/69, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и ИК-пульт.
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