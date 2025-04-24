Представлено неймовірно потужного "короля смартфонів", який удвічі дешевший за iPhone 16 Pro

Honor представила новий флагманський смартфон GT Pro, який орієнтований на геймерів. Пристрій оснащений потужною начинкою і великим акумулятором, а також екраном із частотою оновлення до 144 Гц.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GSMArena, присвячений мобільним пристроям і технологіям.
Усередині Honor GT Pro встановлений розігнаний чип Snapdragon 8 Elite з частотою 4,47 ГГц (замість стандартних 4,32 ГГц). Також у смартфоні присутні оперативна пам'ять LPDDR5X Ultra і сховище UFS 4.1.
Акумулятор має ємність 7 200 мА/год і підтримує зарядку потужністю 90 Вт. Для поліпшення роботи підсистеми живлення використовується чип Honor E2 і штучний інтелект.
Екран пристрою - 6,78 дюйма, OLED-матриця з роздільною здатністю 1,5K, ШІМ-регулювання 4320 Гц і піковою яскравістю 6000 ніт. Частота дискретизації торкання сягає 2700 Гц. Технологія захисту очей стане в пригоді під час тривалих ігрових сесій. Для додаткового захисту екрана використовується скло Kunlun.
Основна камера смартфона складається з трьох сенсорів по 50 Мп: основний з OIS, ширококутний і телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом і OIS. Фронтальна камера також на 50 Мп.
Смартфон працює під управлінням Android 15 (MagicOS 9.0) і підтримує Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, має захист за стандартами IP68/69, ультразвуковий сканер відбитків пальців, стереодинаміки та ІЧ-пульт.
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