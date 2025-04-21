iPhone 16e и Pixel 9a. Какой смартфон стоит своих денег в 2025 году (видео)

Google недавно выпустила Pixel 9a - смартфон среднего класса на Android, который стал конкурентом iPhone 16e, представленному Apple ранее в этом году. Издание MacRumors протестировало Pixel 9a, чтобы сравнить бюджетную модель от Google с более доступной версией iPhone от Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Pixel 9a дополняет флагманскую линейку Pixel 9 и 9 Pro, выпущенную Google в прошлом году, как и iPhone 16e стал частью серии iPhone 16. Базовая цена Pixel 9a составляет 499 долларов, что на 100 долларов дешевле, чем начальная стоимость iPhone 16e - 599 долларов.

Внешне iPhone 16e и Pixel 9a не сильно отличаются: оба устройства имеют минималистичный дизайн, алюминиевую рамку, матовую заднюю панель и более компактный модуль камеры по сравнению с флагманами. У Pixel 9a задняя панель пластиковая, а не стеклянная, что делает его чуть менее премиальным, но более устойчивым к повреждениям.

Если у iPhone 16e одиночная выпирающая камера, то у Pixel 9a двойной модуль, почти не выступающий над корпусом. Он включает в себя основную широкоугольную камеру на 48 мегапикселей и сверхширокоугольную на 13 мегапикселей, тогда как iPhone 16e ограничен одной 48-мегапиксельной камерой.

Оба смартфона делают отличные снимки, и в большинстве ситуаций разницу между ними трудно заметить.

Pixel 9a выигрывает в портретной съемке благодаря лучшей глубине резкости и отсутствию ограничения по количеству людей в кадре, как это реализовано в iPhone 16e. Однако Apple берет свое в видеосъемке - у iPhone одна из лучших систем стабилизации изображения на рынке.

Что касается дисплея, у iPhone 16e более тонкие рамки и более высокое разрешение, но Pixel 9a предлагает поддержку частоты обновления 120 Гц и функцию Always-On Display - этого нет у 16e. Производители Android-смартфонов до сих пор не смогли сравниться с Face ID, поэтому в Pixel 9a используется сканер отпечатков пальцев.

Скорее всего, проблем с производительностью не будет ни у одного из смартфонов, хотя iPhone 16e может показать лучшие результаты в тяжелых играх.

Зато Pixel 9a заметно обходит конкурента в области искусственного интеллекта: Apple пока серьезно отстает. Gemini работает лучше, чем Siri, а Pixel Studio превосходит Image Playground. У Google лучше реализовано удаление объектов с фото, есть удобные функции выбора лучшего кадра, добавления людей на изображение и многое другое.