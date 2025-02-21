Oppo представила супертонкий складной смартфон в мире: чем удивит новинка

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android - 9to5Google .

Характеристики смартфона

Если говорить прямо, Oppo Find N5 - это самый тонкий в мире складной смартфон-книжка. В сложенном состоянии его толщина составляет всего 8,93 мм, а в разложенном - 4,21 мм. Это делает его чуть тоньше, чем Honor Magic V3 (9,0 мм) и более чем на 3 мм тоньше, чем Samsung Galaxy Z Fold 6.

При этом устройство весит 229 г, что всего на 2 г тяжелее iPhone 16 Pro Max.

Сравнение размеров Galaxy Z Fold 6 и Oppo Find N5 (фото: 9to5Google)

Несмотря на ультратонкий корпус, Oppo не пошла на компромиссы в характеристиках.

Oppo Find N5 работает на семиядерной версии Snapdragon 8 Elite в связке с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Из коробки устройство поставляется с ColorOS 15.0.1 на базе Android 15.

Смартфон оснащен батареей на 5 600 мА/ч с быстрой проводной зарядкой 80 Вт (USB-C) и беспроводной зарядкой 50 Вт через совместимые зарядные устройства AirVOOC. Для сравнения, Galaxy Z Fold 6 при значительно большей толщине все еще имеет аккумулятор только на 4 400 мА/ч.

Внешний дисплей Oppo Find N5 представляет собой 6,62-дюймовую LTPO OLED-панель, выполненную по технологии Nanocrystal glass. Внутренний экран - это 8,12-дюймовая LTPO OLED-панель с соотношением сторон 9,9:9, что делает его почти квадратным.

Oppo Find N5 (фото: 9to5Google)

Уникальный шарнир Oppo значительно уменьшает складку на экране, и компания заявляет, что она "практически невидима".

Основная камера смартфона включает:

50 МП (Sony LYT-700) - главный сенсор

8 МП - ультраширокоугольный объектив

50 МП - телефото-объектив с 3-кратным оптическим зумом (эквивалент 70 мм)

Что касается программных функций, флагман получил интеграцию с новомодным китайским ИИ DeepSeek-R1. А еще устройство можно без проблем синхронизировать с компьютерами Mac для передачи файлов и дистанционного управления. Oppo также обещает четыре года обновлений Android и шесть лет исправлений безопасности.

Цена устройства

Oppo Find N5 выходит одновременно на глобальном рынке и в Китае. Официальная цена складного смартфона в Сингапуре, где состоялась презентация, составит 1870 долларов (77 850 гривен) за версию 16+512 ГБ.