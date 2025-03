Новый хит? Этот смартфон среднего класса может "уничтожить" iPhone 16e уже в 2025 году

Смартфон удивляет характеристиками и ценой

С фронтальной стороны Pixel 9a практически не отличается от стандартного Pixel 9. Он оснащен таким же 6,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью в 2 700 нит. Внутри находится чип Tensor G4, такой же, как у более дорогих моделей, а также полезные функции, включая степень защиты IP68 от пыли и воды, и стандартную семилетнюю поддержку обновлений ОС, новых функций и исправлений безопасности от Google.

Однако Google удивила, оснастив 9a аккумулятором емкостью 5 100 мА/ч - это самый большой аккумулятор среди всей линейки Pixel 9, включая Pixel 9 Pro XL (5 060 мА/ч), пусть и с небольшим отрывом. Компания заявляет, что это обеспечивает 9a наилучшее время автономной работы среди всех актуальных моделей Pixel.

Если перевернуть смартфон, можно заметить некоторые изменения, например, новый цвет "ирисовый фиолетовый", который дополнил палитру оттенков "пион", "фарфор" и "обсидіан". Но самое заметное изменение - отсутствие привычной горизонтальной камеры-бара, который присутствовал на всех устройствах Google, начиная с Pixel 6. Вместо него появилась небольшая камера-окно, форма которой, по словам Google, вдохновлена каплей воды.

К сожалению, в смартфоне нет отдельного телеобъектива с оптическим зумом, хотя поддерживается 8-кратное цифровое увеличение SuperRes. Основная камера - 48 МП, похожая на сенсор из Pixel 9 Pro Fold, но немного отличается, а ультраширокоугольная камера получила 13-МП сенсор.

В 9a также встроена функция AI Macro Focus, позволяющая делать макроснимки, а еще доступны фирменные инструменты обработки фото, такие как Add Me, Best Take, Magic Editor и другие.

Google Pixel 9a (фото: Engadget)

Важно отметить, что благодаря чипу Tensor G4 смартфон поддерживает все ИИ-функции линейки Pixel 9. Среди них - Gemini Live Video, приложение Pixel Recorder, Pixel Studio, а также инструменты безопасности, такие как Google VPN и обнаружение ДТП.

Google уверена в своем новом устройстве и утверждает, что Pixel 9a станет лучшим смартфоном с камерой в категории до 500 долларов. Это смелое заявление, но учитывая передовые алгоритмы обработки изображений от Google, оно не кажется слишком преувеличенным. А с начальной ценой в 499 долларов 9a идеально вписывается в этот ценовой сегмент.

Но в чем подвох? Почему он стоит на 300 долларов дешевле обычного Pixel 9? Основные отличия заключаются в том, что Google не улучшила скорость проводной (23 Вт) и беспроводной (7,5 Вт) зарядки - обе довольно медленные по меркам флагманов. У 9a также меньше оперативной памяти - 8 ГБ против 12 ГБ у старшей модели.

Кроме того, его экран защищен стеклом Gorilla Glass, а задняя панель выполнена из пластика, содержащего 85% переработанных материалов. Однако с учетом разницы в цене эти компромиссы вполне оправданы.

Google Pixel 9a поступит в продажу в апреле по цене от 499 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти (будет доступна модель на 256 ГБ). В комплекте с покупкой предоставляются три месяца подписки на Google One и YouTube Premium, а также шестимесячный пробный доступ к Fitbit Premium.

Google Pixel 9a (фото: Engadget)

Вас может заинтересовать: