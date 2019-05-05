Якась смикана: Ані Лорак серйозно спантеличила мережу

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак здивувала дивною жестикуляцією

Ані Лорак опублікувала відео з виступу та спантеличила мережу дивною жестикуляцією. Користувачі обсипали співачку безліччю питань під роликом, який вона опублікувала у соцмережі Instagram.

"У мене найкращі глядачі", - лаконічно підписала Ані Лорак. До речі, концерт проходив у одному з міст Німеччини.

Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Користувачі миттю почали коментувати запис. Комусь відео здалося цілком звичайним, проте деякі помітили, що виконавиці властива дивна жестикуляція:

Якась засмикана стала...

Голос гарний. Але іноді так голосно кричиш. Навіщо?

Хто ваш візажист? Жахливий макіяж практично завжди. Додає вік і псує красу! Макіяж повинен ще краше робити, а не навпаки.

Зі смаком зовсім біда.

Якось схудла... Це через роботу?

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак присоромили за відвертий наряд.

Також ми писали, що в тексті пісні шанувальники співачки нещодавно знайшли слова, які адресовані її колишньому чоловіку Мурату Налчаджіоглу.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує в чорному мереживній боді і білій сорочці.