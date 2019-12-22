Святкування Нового року 2020: у Києві ввели ряд суворих заборон

У Києві на період новорічних свят ввели ряд заборон (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

На період новорічних свят у Києві затвердили порядок проведення масових громадських заходів

Новий рік 2020 у Київі зустрічатимуть без традиційних атрибутів - столична міськрада схвалила рішення про заборону на використання салютів та феєрверків. Табу вводиться до закінчення війни на Донбасі.

Також вводиться табу на влаштування видовищ із використанням піротехнічних виробів.

Згідно з затвердженим депутатами порядком організації та проведення недержавних масових громадських заходів у Києві, організовувати шумні веселі святкування не можна на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам'яті загиблих Героїв у центрі столиці.

У Київраді уточнили терміни подачі заявок на проведення масового заходу - не пізніше ніж за 15 робочих днів до запланованої дати.

"Якщо для організації заходу потрібне перекриття доріг та зміна руху громадського транспорту, наприклад, для проведення спортивних подій, - то заявку необхідно подати за 45 робочих днів", - уточнили в прес-службі міськради.

У заявці необхідно вказати дані про організатора і сам захід (форма, мета, місце проведення або маршрут, дата і час початку та закінчення). Також обов'язково вказувати організаційні питання забезпечення заходу.

Також у столиці заборонено продаж міцних алкогольних напоїв у публічних місцях.

У Києві під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі міста обмежать рух транспорту. Вони діятимуть з 14 грудня по 12 січня 2020-го. Також підкоригують графік роботи наземного пасажирського транспорту.

Новорічні свята в Києві в 2020 пройдуть без салютів (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

На Контрактовій площі обмежено рух авто з 14 грудня по 19 січня 2020.

Додамо також, що в Києві на Софійській площі 19 грудня запалили головну новорічну ялинку країни. Висота хвойної красуні становить понад 20 метрів. У цьому році її прикрасили 800 новорічними іграшками і більше 3 км різнокольорових гірлянд.