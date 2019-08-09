Свята і вихідні в 2020 році: з'явився календар на наступний рік

Також повідомляється, які робочі дні рекомендується зробити вихідними у 2020 році
Міністерство соціальної політики оприлюднило рекомендаційне розпорядження з графіком святкових і вихідних днів в 2020 році. Також у відповідному листі вказані норми робочих годин і рекомендації з перенесення святкових днів для роботодавців.
Так, в 2020 році святковими днями будуть:
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Рекомендується зробити вихідними днями:
Рішення про перенесення робочих днів приймає роботодавець на підставі рекомендаційного розпорядження. Також варто враховувати, що напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на 1 годину.
Крім того, у 2020 році встановлюється скорочена тривалість робочого часу згідно Кзпп:
Для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.
Для працівників, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці – не більше 36 годин на тиждень.
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