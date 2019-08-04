Запам'ятай це літо: 15 ідей, що потрібно встигнути зробити в серпні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Залишився всього місяць літа - проведіть його з користю

Не встигли озирнутися, як настав серпень - залишився лише один місяць літа. Якщо ви хочете провести його весело і так, щоб було що згадати, вам допоможуть яскраві і цікаві ідеї дозвілля від відомої співачки Анни Сєдокової. Своїм списком артистка поділилася на сторінці в Instagram.

"Вже перші вихідні серпня, а значить, нам потрібно встигнути набагато більше за останній місяць літа. А що саме - я придумала. Отже, втілюємо в життя 15 ідей, що потрібно встигнути зробити в серпні, щоб літо запам'яталося", - пише артистка.



1: Сходити за грибами або ягодами

Ілюстративне фото: (pexels.com)

2: Зробити коктейль "П'яний кавун"

3: Вчити по десять іноземних слів в день (а через місяць це вже 300!)

4: Принести коханим сніданок у постіль

Ілюстративне фото: (pexels.com)

5: Перестати зберігати образу і помиритися, з ким посварилися

6: Сходити на концерт

Ілюстративне фото: (pexels.com)

7: Влаштувати вечірку з домашньої піцою

8: Виконати мрію дитинства і повечеряти морозивом

Ілюстративне фото: (pexels.com)

9: Зробити несподіваний сюрприз коханій людині

10: Покататися на човні/катері/яхті

Ілюстративне фото: (pexels.com)

11: Відзначити день народження шампанського (4.08)

12: Гуляти по місту всю ніч до ранку

Ілюстративне фото: (pexels.com)

13: Відвідати краєзнавчий музей, щоб краще пізнати своє місто

14: Закопати скарб, намалювати карту і шукати разом з дітьми

Ілюстративне фото: (pexels.com)

15: Відправитися в найближче невідоме місто і влаштувати собі екскурсію

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова запропонувала 8 цікавих ідей для спільного вікенду.

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