Запам'ятай це літо: 15 ідей, що потрібно встигнути зробити в серпні

Залишився всього місяць літа - проведіть його з користю
Не встигли озирнутися, як настав серпень - залишився лише один місяць літа. Якщо ви хочете провести його весело і так, щоб було що згадати, вам допоможуть яскраві і цікаві ідеї дозвілля від відомої співачки Анни Сєдокової. Своїм списком артистка поділилася на сторінці в Instagram.
"Вже перші вихідні серпня, а значить, нам потрібно встигнути набагато більше за останній місяць літа. А що саме - я придумала. Отже, втілюємо в життя 15 ідей, що потрібно встигнути зробити в серпні, щоб літо запам'яталося", - пише артистка.
1: Сходити за грибами або ягодами
Ілюстративне фото: (pexels.com)
2: Зробити коктейль "П'яний кавун"
3: Вчити по десять іноземних слів в день (а через місяць це вже 300!)
4: Принести коханим сніданок у постіль
Ілюстративне фото: (pexels.com)
5: Перестати зберігати образу і помиритися, з ким посварилися
6: Сходити на концерт
Ілюстративне фото: (pexels.com)
7: Влаштувати вечірку з домашньої піцою
8: Виконати мрію дитинства і повечеряти морозивом
Ілюстративне фото: (pexels.com)
9: Зробити несподіваний сюрприз коханій людині
10: Покататися на човні/катері/яхті
Ілюстративне фото: (pexels.com)
11: Відзначити день народження шампанського (4.08)
12: Гуляти по місту всю ніч до ранку
Ілюстративне фото: (pexels.com)
13: Відвідати краєзнавчий музей, щоб краще пізнати своє місто
14: Закопати скарб, намалювати карту і шукати разом з дітьми
Ілюстративне фото: (pexels.com)
15: Відправитися в найближче невідоме місто і влаштувати собі екскурсію
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