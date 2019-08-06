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Два паради і вихідний: як українці святкуватимуть День Незалежності

STYLERЖиття    06.08.2019 - 07:21
Два паради і вихідний: як українці святкуватимуть День Незалежності
День Незалежності України (фото: колаж РБК-Україна)

В останній тиждень літа в українців буде додатковий вихідний

День Незалежності в Україні відзначається щороку 24 серпня. В цей раз, свято буде в суботу, тому наступний понеділок, 26 серпня, буде офіційним вихідним днем.

Таким чином перед початком осені українці зможуть відпочити цілих три дні - 24, 25 та 26 серпня. Крім того, Кабінет міністрів пропонує роботодавцям у п'ятницю 23 серпня скоротити робочий день на одну годину. Тому 23-го банки будуть працювати до 17:00, а 26-го вони будуть закриті.

Всього в останній місяць літа українці будуть працювати 21 день, а відпочивати – 10 днів.

Два паради і вихідний: як українці святкуватимуть День Незалежності

День Незалежності України (фото: mvs.gov.ua)

Що стосується наступного додаткового вихідного в Україні, то він буде не скоро - 14 жовтня. Це буде День захисника України.

Нагадаємо, що на День незалежності уряд задумав не проводити стандартний військовий парад, а це буде "Марш гідності". У святкуванні візьме участь президент України Володимир Зеленський, який виступить з промовою.

Два паради і вихідний: як українці святкуватимуть День Незалежності

День Незалежності України (фото: facebook com/ra_vladpromo)

Спочатку у президента заявили, що параду не буде, а виділені гроші підуть на премії військовим, але пізніше було оголошено, що захід відбудеться, але в європейському форматі, а не в пострадянському, як було раніше.

Варто зазначити, що прихильники екс-президента Петра Порошенка проведуть свій захід в День незалежності. Це буде "Марш захисників України", його учасники зберуться у парку імені Шевченка і звідти вже підуть на Майдан, а після цього пройдуть на Михайлівську площу, де відбудеться молебень і концерт.

Раніше повідомлялося, що в липні в українців була максимальна кількість робочих днів.

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